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外籍人士在台報稅 三重點

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
報稅示意圖。聯合報系資料照
報稅示意圖。聯合報系資料照

財政部高雄國稅局表示，外籍人士在台工作、居留，辦理綜合所得稅申報時，應掌握「離境按日數、境外薪資不能漏、國外扶養證明要備妥」三大重點，以免申報錯誤。

高雄國稅局提醒，即使薪水匯到海外帳戶，只要是在台提供勞務取得所得，原則上仍應申報。實務上，外僑納稅人申報綜所稅，常出現三大類錯誤。

外僑申報綜所稅重點
外僑申報綜所稅重點

首先，外籍人士在年度中途離境，並辦理離境申報，卻仍以全年金額列報免稅額及標準扣除額。國稅局表示，這類情況應按照當年度在中華民國境內居住日數，占全年日數的比率，換算可減除的免稅額及標準扣除額。

第二種錯誤則是漏掉境外雇主支付的薪資或補貼。有些外籍人士在台工作，但部分薪資、津貼由海外總公司或國外雇主支付，誤以為不用在台灣申報綜所稅。只要是在我國境內提供勞務所取得薪資，都應依法申報。

第三種常見錯誤，是申報未隨同來台居住的國外配偶或受扶養親屬時，只填寫基本資料，卻沒有檢附相關證明。

舉例來說，外籍工程師Alex在2025年1月1日來台受僱於台灣某科技公司，除台灣公司支付薪資外，美國母公司每月另匯2,000美元津貼到他的美國帳戶。後來因為職務調整，Alex同年7月3日離境、不再返台，當年度共在台居留184天，並於離境前辦理綜所稅申報。

當年全年免稅額、標扣額分別為9.7萬元、13.1萬元，Alex的綜所稅免稅額及標準扣除額，只能按184天占全年365天比率計算，僅能申報48,899元、66,039元。由美國母公司支付的津貼，因為是Alex在台提供勞務取得，即使錢直接匯到美國帳戶，仍須換算成新台幣，與台灣公司的薪資所得合併申報。

至於Alex申報居住國外的63歲母親為受扶養親屬，也須檢附親屬關係相關證明，並列報免稅額。

外籍人士 報稅 國稅局

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