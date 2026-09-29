台灣大旗下台信電訊延長公開收購精誠資訊期間至11月5日

台灣大（3045）29日宣布，旗下 100% 持股子公司台信電訊公開收購精誠資訊（6214）案，公平交易委員會已正式受理事業結合申報，目前進入審查程序。為配合公平會法定 30 個工作日審議時程，並預留審議完成後之交割等作業時間，台信電訊已依法申報並公告延長公開收購期間 30 個日曆天，由原訂 10 月 6 日延長至 11 月 5 日。

台灣大表示，僅配合公平會審議時程延長公開收購期間，其餘公開收購條件均維持不變。每應賣 1 股精誠資訊普通股，仍可換取現金 92.5 元及台灣大普通股 0.84 股；最低收購數量 106,174,796 股、約占精誠已發行股份 39%，最高預定收購 157,900,979 股、約占 58%。

台灣大表示，將持續依相關法令及公開收購程序辦理，並配合公平會審議程序推進後續作業；如有依法應公告事項，將依規定辦理公告。