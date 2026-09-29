快訊

柯文哲二審出招！律師聲請閱卷90分鐘 攜250GB硬碟「研析有利事證」

AV女優河北彩花唱進科大！校園演唱會卡司曝光 網笑喊一定翹課

差近80倍！車禍賠償從幾十萬變800萬 律師：很多人都漏算這筆

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣大旗下台信電訊延長公開收購精誠資訊期間至11月5日

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台灣大（3045）29日宣布，旗下 100% 持股子公司台信電訊公開收購精誠資訊（6214）案，公平交易委員會已正式受理事業結合申報，目前進入審查程序。為配合公平會法定 30 個工作日審議時程，並預留審議完成後之交割等作業時間，台信電訊已依法申報並公告延長公開收購期間 30 個日曆天，由原訂 10 月 6 日延長至 11 月 5 日。

台灣大表示，僅配合公平會審議時程延長公開收購期間，其餘公開收購條件均維持不變。每應賣 1 股精誠資訊普通股，仍可換取現金 92.5 元及台灣大普通股 0.84 股；最低收購數量 106,174,796 股、約占精誠已發行股份 39%，最高預定收購 157,900,979 股、約占 58%。

台灣大表示，將持續依相關法令及公開收購程序辦理，並配合公平會審議程序推進後續作業；如有依法應公告事項，將依規定辦理公告。

台灣大 精誠

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台泥砸260億收購烏克蘭水泥大廠！網熱議「戰後重建商機」也憂戰事風險

清大四名副校長發公開信　呼籲恪守行政中立、校長爭議回歸制度審議

新竹城市願景展延期 議員質疑千萬展區太晚決標「趕不及」市府回應

藥華藥進擊 跨足細胞治療

相關新聞

男賣千坪地土增稅高達1700萬 竹市稅務局「這招」幫省163萬

新竹市林男日前出售1筆千坪土地，因土地早已變更為非農業用地，無法申請不課徵土地增值稅，原須繳納1700萬餘元；新竹市稅務局審查發現，土地在2000年1月28日仍屬農地且作農業使用，主動輔導重新計算，成功省下163萬餘元稅金。

工廠房屋稅減半 三大要件

財政部賦稅署表示，依規定，工廠同時符合「合法登記、直接生產、自有房屋」三項要件，並依規定期限向房屋所在地主管稽徵機關申報，即可依照營業用房屋稅率減半課徵。

帶病投保避遺產稅 行不通

財政部高雄國稅局表示，被繼承人生前如有帶病投保、高額投保、躉繳投保等異常情況，具明顯藉保單規避遺產稅特徵，國稅局仍可能依實質課稅原則，將死亡保險金計入遺產課稅。

父母無償幫子女買房 要稅

財政部台北國稅局表示，納稅人以自有資金，無償為他人購置財產，就算是父母為子女購屋，也應依法課徵贈與稅。

申請稅單復查 不必先繳費

收到稅單後，若對核定內容有疑慮，是否須先繳清稅款才能申請復查？雲林縣稅務局表示，並沒有先繳稅、才能提救濟的規定，納稅人可自行決定是否先繳，不過先繳或不繳，將牽涉到利息、執行等問題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。