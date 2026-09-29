男賣千坪地土增稅高達1700萬 竹市稅務局「這招」幫省163萬

新竹市林男日前出售1筆千坪土地，因土地早已變更為非農業用地，無法申請不課徵土地增值稅，原須繳納1700萬餘元；新竹市稅務局審查發現，土地在2000年1月28日仍屬農地且作農業使用，主動輔導重新計算，成功省下163萬餘元稅金。

新竹市長高虹安表示，隨城市發展及人口成長，土地使用型態也隨之改變。市府在依法課稅同時，也重視民眾租稅權益，透過專業稅務服務，協助市民掌握土地移轉相關租稅優惠。

高虹安指出，林男1995年6月取得這筆土地，當時公告土地現值為每平方公尺2000元，如今已攀升至3萬3000元。土地使用地類別於2005年9月由「農牧用地」變更為「特定目的事業用地」，因此無法取得農業用地作農業使用證明書。

林男出售土地時，因無法申請農業用地不課徵土地增值稅，原應繳納1700萬餘元。稅務局審核案件時，比對農林航空測量所及市府都市發展處航照圖，發現這筆土地在2000年1月28日仍為農牧用地，且當時種有農作物，符合農業用地作農業使用規定。

稅務局因此主動輔導林男，申請以2000年1月當期公告土地現值作為「原地價」，重新計算土地漲價總數額，大幅縮減課稅的土地漲價金額，最後成功省下163萬餘元土地增值稅。

高虹安說明，農業用地移轉給自然人且繼續作農業使用，可申請不課徵土地增值稅；若土地後來變更為非農業用地、未作農業使用或移轉給非自然人，則須按一般用地稅率課徵。

不過土地即使已變更為非農業用地，只要在2000年1月28日「土地稅法」修正公布生效時，仍符合農業用地作農業使用規定，就可申請以當時公告土地現值作為原地價，降低土地漲價總數額及土地增值稅。

高虹安提醒，民眾若因土地已變更編定為非農業用地，無法申請不課徵土地增值稅，可進一步確認土地在2000年1月28日當時的使用狀況，若符合相關規定，仍有機會合法節省土地增值稅。