申請稅單復查 不必先繳費

收到稅單後，若對核定內容有疑慮，是否須先繳清稅款才能申請復查？雲林縣稅務局表示，並沒有先繳稅、才能提救濟的規定，納稅人可自行決定是否先繳，不過先繳或不繳，將牽涉到利息、執行等問題。

稅務局表示，為保障納稅人行政救濟權益，避免有人因一時無力繳稅，就連申請復查機會都沒有，因此納稅人對核定稅款不服時，可直接依法申請復查，不必先繳納爭議稅款。

不過，若納稅人未繳本稅就申請復查，最後復查結果仍認定有稅款要繳，這筆稅除了要補繳外，還須從原本繳納期限屆滿的次日起加計利息。

相對的，若納稅人選擇先把稅繳掉，再提出復查，最後復查結果認定不用繳稅，或應納稅額比原本核定金額少，稅捐機關除退還溢繳稅款，也會從納稅人原本繳稅之日起加計利息退還。

另外，若納稅人對復查結果仍不服，決定繼續提起訴願，稅務局指出，尚未繳納的稅款原則上仍應依法移送強制執行，不會因為已提起訴願就停止執行。因此若不希望行政救濟期間遭移送強制執行，納稅人可先繳納復查決定應納稅額的三分之一，或提供相當擔保。