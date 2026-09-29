工廠房屋稅減半 三大要件

財政部賦稅署表示，依規定，工廠同時符合「合法登記、直接生產、自有房屋」三項要件，並依規定期限向房屋所在地主管稽徵機關申報，即可依照營業用房屋稅率減半課徵。

目前營業用房屋稅率為3％，符合條件者相當於適用稅率1.5％。

依《房屋稅條例》規定，合法登記工廠，供直接生產使用的自有房屋，可按營業用房屋稅率減半徵收房屋稅。賦稅署表示，這項優惠有三項基本要件。首先是「合法登記」，工廠須依《工廠管理輔導法》完成合法登記，才能進一步申請房屋稅減半課徵。

第二項要件是「直接生產使用」。賦稅署解釋，可適用優惠的房屋，必須實際供工廠直接生產使用，包括生產所需建物、倉庫、冷凍廠及研究化驗室等。換言之，並非工廠範圍內的所有房屋都能一律適用減半稅率，仍須視實際用途認定。

要特別留意的是，工廠內並非所有空間都屬於「直接生產使用」。賦稅署解釋，若是只有用於辦公室、會議室、餐廳、守衛室、員工宿舍、員工停車場等，原則上不屬於直接生產使用範圍。

此外，未領有使用執照的違章房屋、違章增建部分，以及空置未使用的廠房，也不適用這項減半規定，仍應依房屋實際使用情形課徵房屋稅。

第三項則是「自有房屋」。房屋必須符合自有條件，才能適用工廠房屋稅減半規定。公司或法人組織的工廠，房屋應由公司或法人所有；合夥組織的工廠，則須符合相關所有權規定；獨資經營的工廠，房屋則須為登記工廠的營業負責人所有。

另外，房屋稅減半優惠需要由符合條件的納稅義務人提出申報，並非自動適用。業者應在每期房屋稅開徵40日前，也就是每年3月22日前，向房屋所在地主管稽徵機關申報，經核定後才能適用減半課徵。如果逾期申報，則自申報次期開始適用。至於經主管稽徵機關核定減半課徵後，只要減徵原因及房屋使用情形沒有變更，後續則不必重新申報。