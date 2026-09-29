父母無償幫子女買房 要稅

財政部台北國稅局表示，納稅人以自有資金，無償為他人購置財產，就算是父母為子女購屋，也應依法課徵贈與稅。

依《遺產及贈與稅法》規定，以自有資金，無償為他人購置財產者，其購置財產之資金，視同贈與，應課徵贈與稅；如購置的財產為不動產，土地以公告土地現值或評定標準價格、房屋以評定標準價格為贈與金額。

舉例來說，林小弟（化名）為未成年人，2025年間購買新北市某精華地段房地，契約總價5,600萬元，與其資力顯不相當，國稅局追查發現，林小弟購置不動產資金，主要是由父親林先生匯款至賣方帳戶支付，涉及贈與樣態。

國稅局於是通知林先生在收到通知函後十日內申報贈與稅，依該房地房屋評定標準價格及公告土地現值合計2,200萬元，申報贈與總額，核定當年度應納贈與稅195萬餘元。

國稅局呼籲，納稅人如有以自身資金，無償為他人購置財產，符合遺贈稅法規定，視同贈與者，應立即申報贈與稅，或在接獲國稅局通知申報期限內完成申報，以免受罰。