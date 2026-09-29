帶病投保避遺產稅 行不通

財政部高雄國稅局表示，被繼承人生前如有帶病投保、高額投保、躉繳投保等異常情況，具明顯藉保單規避遺產稅特徵，國稅局仍可能依實質課稅原則，將死亡保險金計入遺產課稅。

高雄國稅局表示，依《遺產及贈與稅法》規定，被繼承人死亡時，人壽保險依契約約定給付指定受益人的死亡保險金，原則上不計入遺產總額，不課遺產稅，但為了避免納稅人「鑽漏洞」，針對特定異常樣態，國稅局都會特別留意。

國稅局解釋，實務上稅局仍會檢視實際投保情況。例如若被繼承人生前有短期投保、高齡投保、帶病投保、一次繳清大筆保費、高額或密集投保，甚至繳納的保險費，與最後領到的死亡保險金高度接近，都可能成為國稅局判斷是否涉及租稅規避的重要依據。

若綜合保險契約內容、投保時間、保費繳納方式，以及被保險人的年齡、健康狀況等資料後，認定投保目的是規避遺產稅，國稅局仍可依實質課稅原則，將死亡保險金列入遺產課稅。

舉例來說，一位80歲老先生，因慢性腎衰竭住院，並定期洗腎，期間以本人為要保人及被保險人，並指定孫子為身故保險金受益人，同時以舉債、躉繳方式，繳納保險費共2,500萬元，老先生不久後去世，身故保險理賠金也達到約2,500萬元。

類似這樣的案例，就同時涉及帶病、躉繳、舉債、高齡、短期、鉅額投保，就可能被國稅局認定是刻意透過保單安排，規避遺產稅。

國稅局強調，人壽保險主要目的是在分散風險，避免家庭經濟支柱倒下時生活陷入困境，若是為規避遺產稅，而採非常規方式將財產轉為保險，國稅局會綜合檢視各項具體資料來判斷，以實質課徵遺產稅。