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財部：台灣女性稅務員占比近8成 居亞太經濟體第2

中央社／ 台北28日電

財政部統計顯示，2023年台灣平均每名稅務人員服務2583人，居亞太經濟體中段班，另女性稅務人員占比高達77.2%，在亞太經濟體中僅次於泰國的81.3%；女性主管占比73%，明顯高於多數鄰近國家及地區。

財政部統計處日前發布第16號財政統計通報，解析2023年亞太經濟體平均每名全職稅務人員服務人口及女性占比情形，以及其服務年資及稅務職能結構。

統計處指出，由於各國稅制結構不同，稅務人員配置有所差異。依據亞洲開發銀行（ADB）最新發布資料，2023年泰國每名全職稅務人員平均服務3195人居冠，其次為新加坡3041人，而台灣為2583人，與香港及馬來西亞相當，但高於南韓、日本及中國。

比較全職稅務人員性別組成，2023年台灣女性稅務人員占比達77.2%，在亞太經濟體中僅次於泰國的81.3%；女性主管方面，台灣占比為73%，為所有亞太經濟體中最高。此外，日、韓兩國女性稅務人員占比偏低，僅24.7%、46.9%，女性主管則占11.2%、2.6%。

統計處指出，與2020年相較，3年間各經濟體的女性稅務人員占比升、降各半，以南韓下滑9.5個百分點最多，台灣則小減1.2個百分點；台灣主管層級女性比重上揚5.7個百分點，僅次於泰國的9.2個百分點。

觀察稅務人員的年資分布，台灣以資深人員居多，其中服務逾20年比重為44.4%，低於中國（57.4%）、泰國（55.5%）及日本（50.4%），其次為年資10年至19年者占27.7%，兩者合計占7成2；而香港、南韓、新加坡及澳大利亞則以服務年資不及10年者比重介於42%至58%較多，人員組成相對年輕，其中，澳大利亞應與招募新血因應退休離職潮有關。

統計處分析，以稅務員的職能組成來看，2023年台灣負責審核、驗證及調查業務人員居多，占比逾半，香港、日本、南韓、新加坡、泰國皆以從事第一線註冊、申報及繳稅人員占比較高。

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