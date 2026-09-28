倒數！ 營所稅暫繳9月底截止 企業兩方式擇一

會計年度採曆年制的營利事業注意，115年度營利事業所得稅暫繳申報期限至9月30日止。財政部提醒，企業可依上年度應納稅額計算一般暫繳，或符合條件者依今年上半年實際營運情況試算暫繳稅額，企業應評估自身營運及資金狀況，及早完成相關作業。

營所稅暫繳主要是讓企業先預繳當年度部分營所稅，隔年5月辦理結算申報時，再依全年實際應納稅額多退少補，避免企業集中於隔年一次負擔全年稅款。

財政部指出，暫繳方式有「一般暫繳」及「試算暫繳」兩種。一般暫繳是按照114年度營所稅結算申報應納稅額的一半計算，但不包括房地合一稅2.0分開計稅部分，企業依計算結果自行向國庫繳納。

不過，若企業有投資抵減稅額、行政救濟留抵稅額或扣繳稅額等可抵減暫繳稅額，則須另外檢附相關文件，向所在地國稅局辦理申報；若沒有上述抵減項目，則只須繳納暫繳稅額，免另行申報。

至於今年上半年營收明顯衰退的企業，則可評估採「試算暫繳」，依今年前6個月實際營業收入總額，按照所得稅法相關規定試算上半年營利事業所得額，再依115年度適用稅率計算暫繳稅額。

但試算暫繳並非所有企業都適用，財政部表示，僅限符合三項條件的公司組織等營利事業，包括會計帳冊簿據完備、使用藍色申報書或經會計師查核簽證，以及如期辦理暫繳申報。符合條件且選擇試算方式者，可依實際營運情況計算應繳暫繳稅額。

財政部提醒，除依法免辦暫繳申報的營利事業外，企業應掌握9月30日前的期限，並依自身營運狀況及資金需求選擇適合的暫繳方式，做好財務規劃。