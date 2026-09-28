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立委建議提高綜所稅薪資特別扣除額 財政部：薪扣額內建減稅機制

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

立委建議提高綜所稅薪資特別扣除額，財政部對此回應，2018年實施所得稅制優惠方案時，已大幅提高薪資特別扣除額，且所得稅法對於薪扣額已內建「減稅機制」，會隨消費者物價指數（CPI）上漲程度調整，2026年薪扣額達22.7萬元。

若加上免稅額10.1萬元、標準扣除額13.6萬元，單身上班族年薪46.4萬元以下，明年5月將免納綜所稅。如果納稅人實際支付薪資費用高於薪資特別扣除額，也可選擇核實減除。

財政部近年持續減輕薪資所得者、育兒、高齡、身障及租屋家庭租稅負擔。

針對立委建議檢討奢侈稅，財政部指出，奢侈稅除具財政目的，也具有產業發展及社會政策等功能，其應稅項目、課稅標準及稅率檢討，需整體通盤審慎評估，以維持稅制完整性。

減稅 綜所稅 特別扣除額

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