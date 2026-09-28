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道路用地移轉 有條件免稅
台南市稅務局表示，非都市土地若作為道路使用，只要同時符合依法得徵收、供公共設施使用及已完成交通用地編定等三大要件，並取得相關證明，在土地尚未被徵收前辦理移轉，可申請免徵土增稅。
稅務局提醒，民眾名下的非都市土地，即使實際已作為道路使用，並非出售時就能直接免土增稅，而是必須符合三項條件。
首先，這筆土地必須屬於依法得徵收的土地；其次，土地確實供公共設施使用；第三，土地須依法完成交通用地編定，並取得需用土地人出具的非都市土地供公共設施使用證明書。三項條件都符合，在土地尚未被徵收前申報移轉，即可申請免徵土增稅。
至於土地已經辦理移轉，當初卻忘記申請免稅，是否還有補救機會？稅務局表示，事後仍可補申請，符合規定者可辦理退還溢繳稅款。
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