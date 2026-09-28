道路用地移轉 有條件免稅

2026年秋天，內容行銷正經歷一場搜尋誕生以來最徹底的秩序重構。隨著Google AI Overviews與各類生成式對話引擎成為主流入口，使用者在螢幕前發問，AI便在三秒內把全網資訊咀嚼、消化成一段完整答案直接呈現。這種零點擊搜尋的常態化，宣告了傳統靠大量發布大眾通識賺取轉跳點擊的打法正式失效，中小企業必須把內容定位從吸引眼球的誘餌，全面改造成機器願意背書並引用的標準答案。

2026-09-28 00:26