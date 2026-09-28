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新聞中的法律／從國際經驗看 AI 與著作權

經濟日報／ 廖承威

生成式AI近年已深入生活，其訓練模型過程中，若大量利用他人著作，依目前多數國際見解，是會涉及著作權法上「重製」行為，近期國際間討論重點，聚焦於是否有合理使用空間。

放眼國際，目前除越南針對非商業目的之AI訓練訂有著作權限制規定外，尚未有專門針對生成式AI修正著作權法的立法例；美國白宮更於2026年3月「國家人工智慧政策報告」中，明確支持應由法院解決生成式AI之合理使用爭議，認為國會不應立法影響司法部門應對技術變局的決定與彈性。

隨著愈來愈多創作者對AI業者提起訴訟，這個問題已從學術性討論，變成真實上演的法律攻防。

以最近美國著作權人對AI業者Anthropic提起的訴訟為例，一審法官作出相當細膩的區分：如果AI公司是用「合法取得」的書籍去訓練模型，且不對外散布，其本身具有轉換性而可以構成合理使用；但如果是透過盜版網站下載大量書籍訓練模型，就不構成合理使用。

換句話說，法院看的不只是「拿別人的資料去訓練AI」，還會細究「這些資料是怎麼來的」。這起案件後來以15億美元和解落幕，創下美國著作權集體訴訟史上最高金額紀錄，不過目前仍有部分權利人不接受和解，案件尚未真正畫下句點。

另一起美國作家集體控告Meta的訴訟中，一審法官雖同樣認定Meta訓練AI行為屬合理使用，但同時在判決中指出：如果原告能提出更充分市場損害證據，證明AI訓練確實侵蝕原作品市場價值，未來類似案件結果可能不同。

這說明法院對「影響潛在市場」這個因素，抱持相當謹慎態度，並不會因為訓練行為具技術上創新性，就一律放行。

反觀在德國案例，在德國音樂集體管理團體GEMA控告OpenAI一案中，法院認定，AI模型只要參數中「記憶」受保護的歌詞，若能透過提示詞再現被「間接感知」，就已構成永久性「重製」，且已逾越德國（承襲歐盟）資料探勘法定例外規定所能容許的範圍。

此外，在GEMA控告AI音樂生成平台Suno案件中，同法院也於比較Suno訓練資料中的音樂著作與輸出內容所呈現結果後，確認存在「記憶」的現象，審認侵害GEMA的重製權且不得主張德國資料探勘的法定例外規定。此兩案皆為一審判決，未來會如何發展，值得持續觀察。

面對這樣打不完的官司，許多AI業者及權利人團體都開始考慮洽談合作。例如瑞典音樂著作權協會（STIM）在2025年9月與AI音樂新創平台Songfox簽署全球首份AI音樂集體授權協議，讓使用報酬的分配可以透明又準確。

此外迪士尼也在同年12月授權OpenAI的影片生成平台Sora，可讓使用者生成超過200個經典動畫和電影角色，雖然後續OpenAI停止了Sora服務而中止協議，但仍是一個經典授權案例。諸多評論認為，AI業者取得授權除可避免遭遇訴訟由法院個案認定的風險，也有助取得高品質的訓練資料。

智財權是高度國際調和的議題，未來智慧局將持續關注國際間有關生成式AI與著作權的立法動態及司法判決發展，並廣泛蒐集各界意見，適時檢視我國相關法制與實務運作情形。（本文由經濟部智慧財產局長廖承威口述，記者江睿智整理）

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