共有農地部分違規連累全員？稅處兩招因應

共有土地如果沒有由全體共有人訂立分管契約，高市稅處提醒，每個人對整筆土地都享有使用權，稽徵機關若無法逕予認定各共有人管理使用之範圍，所以只能將違規面積按各共有人持分比例改課地價稅。

不少民眾因為長輩贈與，導致與其他親用共有一塊農地。但高市稅處表示，近來接獲民眾詢問與他人共有一塊農地，因其他共有人使用的部分未作農業使用，但自己使用的部分並沒有違規， 為什麼會收到改課地價稅的稅單。

高市稅處進一步說明，共有土地如果沒有由全體共有人訂立分管契約，那每個人對整筆土地都享有使用權，稽徵機關並沒有辦法逕予認定各共有人管理使用之範圍，所以只能將違規面積按各共有人持分比例改課地價稅。

高市稅處提醒您，若要解決此權責問題，可透過下列方式處理，包括一、簽訂共有物分管契約：共有人之間應以書面訂立分管協議，明確約定每個人具體使用管理的範圍，如此一來，未來若有任何人違規使用，其權責界線清晰，稽徵機關即可直接對該違規共有人個人課稅，不至影響他人。

二、提出分管證明：由違規使用之人切結該部分土地確為其分管範圍，並附具該區域之地籍圖，且標明其分管之位置，就可以依切結人變更使用面積改課其地價稅即可。