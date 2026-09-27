同婚親屬也可享身障免牌照稅 每年最高省1萬1,230元

為保障同性婚姻家庭租稅權益，財政部今年放寬同性婚姻關係雙方二親等以內血親，以及二親等以內血親之配偶的親屬認定，符合條件者可比照現行租稅優惠規定。台中市政府地方稅務局提醒，符合身障免徵使用牌照稅資格的市民朋友，主動提出申請，每年最高可省下1萬1,230元牌照稅。

地稅局表示，為照顧身心障礙者行的需求並減輕家庭照顧負擔，身心障礙者二親等內親屬所有、供身心障礙者使用的車輛，符合規定即可申請免徵使用牌照稅。過去因法規對同性婚姻親屬關係的認定限制，同婚伴侶與對方的直系親屬或二親等內親屬，未能成立法律上的姻親關係，因此部分家庭無法適用相關租稅優惠。如今財政部放寬認定，同婚家庭符合條件者，也能享有與其他家庭一致的租稅保障。

地稅局進一步舉例，甲、乙為同性婚姻關係，甲為身心障礙者，乙的妹妹(丙)所有的A車供甲使用，若丙與甲設籍於同一戶，或A車車籍地址與甲戶籍地址相同，符合其他相關規定時，A車即可申請免徵使用牌照稅。

地稅局特別提醒，使用牌照稅按日計徵，且身障免牌照稅優惠須經申請才能適用，並非符合資格就會自動減免。因此，符合資格的民眾可儘速透過地稅局官網線上申辦，或就近至該局所屬分局臨櫃辦理，及早申請、及早享受減免權益。