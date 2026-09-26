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在家理髮、做美容 房屋稅會變貴？符合2條件仍可用住家稅率

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
稅務局表示，民眾利用自用住宅從事特定家庭手工藝副業，只要符合未具營業牌號、未僱用人員等條件，免辦稅籍登記、免徵營業稅，房屋仍可按住家用稅率課徵房屋稅。 示意圖／AI生成
稅務局表示，民眾利用自用住宅從事特定家庭手工藝副業，只要符合未具營業牌號、未僱用人員等條件，免辦稅籍登記、免徵營業稅，房屋仍可按住家用稅率課徵房屋稅。 示意圖／AI生成

在家利用自家空間幫人剪頭髮、做美容或修改衣服，房屋會不會因此被認定為營業使用，房屋稅跟著變貴？稅務局表示，民眾利用自用住宅從事特定家庭手工藝副業，只要符合未具營業牌號未僱用人員等條件，免辦稅籍登記、免徵營業稅，房屋仍可按住家用稅率課徵房屋稅。

花蓮稅務局表示，常見的家庭手工藝副業，包括理髮、燙髮、美容、洋裁等。如果只是個人在自用住宅內從事這類工作，沒有掛營業牌號，也沒有另外僱用員工，符合相關規定，就不會因為在家從事副業，房屋直接被改按營業用稅率課徵。

不過，住家用房屋稅率與營業用房屋稅率差距不小。依現行房屋稅規定，符合自住要件的房屋，一般自住稅率為1.2%；本人、配偶及未成年子女全國僅持有1戶房屋，且房屋現值在一定金額以下，還可適用1%的優惠稅率。供營業使用的房屋，法定稅率則為3%至5%。

因此，即使房屋仍可按住家用稅率課徵，也不代表一定能適用1.2%或1%的自住優惠稅率，仍須符合本人、配偶或直系親屬實際居住並設籍、全國持有戶數等自住要件。

稅務局也提醒，如果房屋實際使用情形發生改變，納稅人應留意申報期限。依規定，房屋使用情形變更，原則上應在每期房屋稅開徵40日前，也就是每年3月22日前，向房屋所在地稽徵機關申報。

若變更後可減少房屋稅，期限內申報可自當期開始適用，逾期則要等到下一期；若變更後房屋稅增加，則自變更後下一期開始適用。

稅率 房屋稅 營業稅

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