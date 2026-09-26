延後更划算？夫妻互贈土地先別急著選不課稅 未來1情況可能繳更多

夫妻互贈土地，可以選擇不課徵土地增值稅，但千萬別把不課徵當成免稅。花蓮稅務局提醒，這項規定只是把土增稅延後到未來移轉時再課，如果土地持有多年後大幅增值，未來出售時的土地漲價總數額可能增加，甚至可能適用較高稅率，因此不一定選擇現在不繳最划算。

依《土地稅法》規定，夫妻之間相互贈與土地，在申報土增稅時，可以選擇申請不課徵土增稅。不過，所謂不課徵並不是這筆土地增值稅就此免除，而是將課稅時間往後延。

也就是說，丈夫把土地贈與妻子，當下如果選擇不課徵土增稅，妻子未來再把這塊土地出售或移轉給第三人時，仍要面對土增稅。

稅務局說明，屆時計算土地增值稅時，會以第一次夫妻贈與前的原規定地價或前次移轉現值作為原地價，計算土地漲價總數額。換句話說，夫妻之間的贈與並不會把土地增值重新歸零計算，過去累積的漲價仍會一路計算到未來移轉時。

代表如果土地經過多年持有，價格持續上漲，等到受贈配偶未來再移轉給第三人時，累積的土地漲價幅度可能已經相當可觀，土地漲價總數額也會跟著增加，並可能因此適用較高的土地增值稅率。

稅務局提醒，夫妻間贈與土地時，可以選擇繳納土增稅，也可以申請不課徵，應依土地未來可能的漲價情形、預計持有時間及後續移轉規劃，衡量不同方式的稅負後再決定，避免現在延後繳稅，未來反而面臨較高的租稅負擔。