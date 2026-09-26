有農用證明也沒用！老爸生前這安排1.87億元農地扣除飛了

農地符合規定，繼承時可享有遺產稅優惠，但有農用證明也不一定就能順利扣除。就有一名父親過世後，家屬申報高達1.87億元農業用地扣除額，卻遭國稅局全數否准。繼承人不服一路提起訴願，財政部最後仍未接受，背後關鍵就在父親生前的這項關鍵安排。

案件中，這名父親於2019年1月過世，最初申報遺產總額僅522萬餘元，遺產稅為0元，後續又陸續補報信託利益等財產。直到父親過世後，家屬處理另一批多達144筆土地，整起遺產稅案件的金額也因此大幅增加。

原來，父親生前與另一人共同持有這144筆土地，其中父親持分七成，但土地早在多年前就「借名登記」在巫姓男子名下。父親過世後，家屬與巫姓男子的繼承人協議，並經法院調解成立，由對方辦理相關登記後，再將土地返還給父親的繼承人。

繼承人隨後自行補報這144筆土地相關遺產，不過，國稅局認為，父親死亡當下，土地仍登記在第三人名下，因此父親當時並未取得土地所有權，真正留下的遺產並不是144筆土地，而是要求對方返還土地的請求權，法律性質屬於債權。

國稅局因此依父親死亡當日的公告土地現值，計算這筆土地返還請求權價值約1.91億元。繼承人則主張，父親才是土地實際管理、使用者，只是借用他人名義登記，因此留下的應該是土地，而非債權。

這之間的認定也直接影響農地遺產稅優惠。144筆土地中，有129筆涉及農牧用地或林業用地等，繼承人申報約1.87億元農業用地扣除額，並提出農業用地作農業使用證明，希望從遺產總額中扣除。

不過國稅局認為，依規定，作農業使用的農業用地由繼承人承受，才能適用相關遺產稅優惠。本案父親死亡時，留下的是土地返還登記請求權，而非農業用地本身，因此即使土地實際作農業使用，也取得農用證明，仍不符合農地扣除規定。

財政部指出，不動產物權原則上須經登記才發生效力，不動產移轉登記請求權則屬於債權。即使土地後來經法院調解返還給繼承人，也不會改變父親死亡當下遺產的性質。

因此，土地借名登記除了涉及所有權及返還風險，也可能影響日後遺產稅優惠。農地即使實際作農業使用，若被繼承人死亡時仍登記在他人名下，繼承標的可能被認定為返還請求權，而無法適用農業用地遺產稅扣除。