自己沒違規卻收到地價稅單？共有農地教你兩招解套

與他人共有農地，明明自己使用的部分都有作農業使用，卻因其他共有人違規，連自己也收到改課地價稅的稅單？高雄稅捐稽徵處表示，關鍵在於共有土地有沒有訂立分管契約，如果沒有明確劃分每名共有人實際使用範圍，只要部分土地違規使用，違規面積原則上就會按照各共有人持分比例改課地價稅。

稅捐處表示，近期接獲民眾詢問，與他人共有一塊農地，其他共有人使用的部分未作農業使用，自己使用的部分則沒有違規，卻仍收到改課地價稅的稅單，因此不解為何自己也受到影響。

稅捐處說明，共有土地如果沒有由全體共有人訂立分管契約，在法律關係上，每名共有人對整筆土地都有使用權，稽徵機關無法直接認定哪一塊土地實際由哪名共有人管理使用。因此，一旦部分土地出現違規使用情形，只能將違規面積按照各共有人持分比例，分別改課地價稅。

舉例來說，如果一塊農地由小明、小華兩人各持有二分之一，雙方沒有簽訂分管契約，即使實際上各自使用不同區域，若其中部分土地被違規使用，稽徵機關因無法確認違規區域究竟由誰負責，就會依兩人的持分比例計算應改課地價稅的面積。

若想避免因其他共有人違規而受到影響，共有人可透過簽訂書面分管契約，明確約定每個人實際使用、管理的範圍。未來若其中一人違規使用土地，稽徵機關即可依照分管範圍，針對違規共有人改課地價稅，不會波及其他共有人。

如果沒有事先簽訂分管契約，也可由實際違規使用土地的人提出切結，證明違規土地確實屬於其分管範圍，並檢附地籍圖、標示實際分管位置。稽徵機關確認後，即可按照切結人的實際違規使用面積，改課其地價稅。

稅捐處提醒，共有農地若由不同共有人各自管理使用，最好事先以書面方式明確劃分使用範圍，避免其中一人違規使用時，因權責難以認定，導致其他共有人也被按持分比例改課地價稅。