快訊

匯款訂中秋到府烤肉車沒來？ 詢問店家「你是第8組受騙顧客」

龐祥麟「一剪梅」反派經典成絕響！寇世勳、張晨光悲送最後一程

亞運拳擊／成功復仇哈薩克名將 林郁婷晉級8強賽

聽新聞
0:00 / 0:00

自己沒違規卻收到地價稅單？共有農地教你兩招解套

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
農地農用才能申請免徵土增稅。示意圖，與新聞無關。記者黃仲裕／攝影
農地農用才能申請免徵土增稅。示意圖，與新聞無關。記者黃仲裕／攝影

與他人共有農地，明明自己使用的部分都有作農業使用，卻因其他共有人違規，連自己也收到改課地價稅的稅單？高雄稅捐稽徵處表示，關鍵在於共有土地有沒有訂立分管契約，如果沒有明確劃分每名共有人實際使用範圍，只要部分土地違規使用，違規面積原則上就會按照各共有人持分比例改課地價稅。

稅捐處表示，近期接獲民眾詢問，與他人共有一塊農地，其他共有人使用的部分未作農業使用，自己使用的部分則沒有違規，卻仍收到改課地價稅的稅單，因此不解為何自己也受到影響。

稅捐處說明，共有土地如果沒有由全體共有人訂立分管契約，在法律關係上，每名共有人對整筆土地都有使用權，稽徵機關無法直接認定哪一塊土地實際由哪名共有人管理使用。因此，一旦部分土地出現違規使用情形，只能將違規面積按照各共有人持分比例，分別改課地價稅。

舉例來說，如果一塊農地由小明、小華兩人各持有二分之一，雙方沒有簽訂分管契約，即使實際上各自使用不同區域，若其中部分土地被違規使用，稽徵機關因無法確認違規區域究竟由誰負責，就會依兩人的持分比例計算應改課地價稅的面積。

若想避免因其他共有人違規而受到影響，共有人可透過簽訂書面分管契約，明確約定每個人實際使用、管理的範圍。未來若其中一人違規使用土地，稽徵機關即可依照分管範圍，針對違規共有人改課地價稅，不會波及其他共有人。

如果沒有事先簽訂分管契約，也可由實際違規使用土地的人提出切結，證明違規土地確實屬於其分管範圍，並檢附地籍圖、標示實際分管位置。稽徵機關確認後，即可按照切結人的實際違規使用面積，改課其地價稅。

稅捐處提醒，共有農地若由不同共有人各自管理使用，最好事先以書面方式明確劃分使用範圍，避免其中一人違規使用時，因權責難以認定，導致其他共有人也被按持分比例改課地價稅。

地價稅 農地 契約 土地 農業

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

老爸留下的農地被共有人賣掉！他遭補稅200萬提訴願也沒用

法定空地 不能免地價稅

車子被朋友借走不還 牌照稅可以拒繳嗎？稅務局給答案

租地出資蓋房 當心契稅

相關新聞

自己沒違規卻收到地價稅單？共有農地教你兩招解套

與他人共有農地，明明自己使用的部分都有作農業使用，卻因其他共有人違規，連自己也收到改課地價稅的稅單？高雄稅捐稽徵處表示，關鍵在於共有土地有沒有訂立分管契約，如果沒有明確劃分每名共有人實際使用範圍，只要部分土地違規使用，違規面積原則上就會按照各共有人持分比例改課地價稅。

有農用證明也沒用！老爸生前這安排1.87億元農地扣除飛了

農地符合規定，繼承時可享有遺產稅優惠，但有農用證明也不一定就能順利扣除。就有一名父親過世後，家屬申報高達1.87億元農業用地扣除額，卻遭國稅局全數否准。繼承人不服一路提起訴願，財政部最後仍未接受，背後關鍵就在父親生前的這項關鍵安排。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。