租地出資蓋房 當心契稅

高雄市稅捐處表示，地主出租土地，由承租人出資蓋房，並以地主名義擔任起造人，這類安排可能涉及契稅問題，在取得使用執照後，起造人應在60日內申報契稅，以免逾期受罰。

稅捐機關提醒，依《契稅條例》規定，建築物在興建完成前，如果因買賣、交換或贈與，由承受人擔任建造執照的原始起造人，或在興建過程中變更為起造人，最後並取得使用執照，就應由使用執照所載的起造人申報繳納契稅。

關鍵在於，房屋在尚未辦理第一次所有權登記前，原則上所有權屬於實際出資興建房屋的人。因此，如果實際出錢蓋房的是承租人，建照及使照卻登記地主或其他人為起造人，即使雙方沒有一般房屋買賣的金錢往來，仍可能要報契稅。