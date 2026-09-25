聽新聞
0:00 / 0:00

租地出資蓋房 當心契稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

高雄市稅捐處表示，地主出租土地，由承租人出資蓋房，並以地主名義擔任起造人，這類安排可能涉及契稅問題，在取得使用執照後，起造人應在60日內申報契稅，以免逾期受罰。

稅捐機關提醒，依《契稅條例》規定，建築物在興建完成前，如果因買賣、交換或贈與，由承受人擔任建造執照的原始起造人，或在興建過程中變更為起造人，最後並取得使用執照，就應由使用執照所載的起造人申報繳納契稅。

關鍵在於，房屋在尚未辦理第一次所有權登記前，原則上所有權屬於實際出資興建房屋的人。因此，如果實際出錢蓋房的是承租人，建照及使照卻登記地主或其他人為起造人，即使雙方沒有一般房屋買賣的金錢往來，仍可能要報契稅。

高雄市 土地

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

法拍取得房地 要繳契稅

老爸留下的農地被共有人賣掉！他遭補稅200萬提訴願也沒用

手足設籍 不適用自住優稅

法定空地 不能免地價稅

相關新聞

特別盈餘公積抵稅 留意限制

公開發行公司提列特別盈餘公積，可在申報未分配盈餘時，列為減除項目，不過應留意相關限制。財政部北區國稅局提醒，企業應檢視依法應提列與過去已提列的特別盈餘公積，若先前已提列，原則上只能就不足差額補提，超額提列部分，將無法列為未分配盈餘減除項目。

長照接送車 可免牌照稅

長照機構、社福團體如果有提供交通接送服務，符合條件車輛可申請免徵牌照稅，且特定長照接送車輛不受每個團體最多三輛的限制。花蓮縣稅務局表示，由於使用牌照稅按日計算，符合資格者愈早提出申請，就能愈早適用免稅優惠。

遺產管理人 申報期限可延長

遺產管理人注意，遺產稅原則上須在法院選任遺產管理人之日起六個月內申報，但實務上清理死者債務的公示催告期間至少一年，中間可能出現時間差，若來不及在期限內確認債務，應在原申報期限屆滿前主動申請延期，最晚可延至公示催告期滿後一個月內申報。

租地出資蓋房 當心契稅

高雄市稅捐處表示，地主出租土地，由承租人出資蓋房，並以地主名義擔任起造人，這類安排可能涉及契稅問題，在取得使用執照後，起造人應在60日內申報契稅，以免逾期受罰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。