長照接送車 可免牌照稅

長照機構、社福團體如果有提供交通接送服務，符合條件車輛可申請免徵牌照稅，且特定長照接送車輛不受每個團體最多三輛的限制。花蓮縣稅務局表示，由於使用牌照稅按日計算，符合資格者愈早提出申請，就能愈早適用免稅優惠。

依規定，社福團體及機構如果與地方政府簽訂長期照顧特約，並以自有車輛提供交通接送服務，符合相關規定即可申請免徵牌照稅。

稅務局指出，已立案的社福團體及機構，其所有交通工具如果專供該團體或機構使用，並取得社政機關證明，每一團體或機構原則上最多可有三輛車免徵牌照稅。不過若車輛專門用來載送身心障礙者或長照服務需求者，並具有合法固定的輔助設備及特殊標幟，且經縣市政府同意，就不受三輛免稅車輛的數量限制。

此外社福團體及機構與地方政府簽訂長照特約，提供「社區式服務交通接送」或「交通接送」服務的車輛，也可認定屬於專供社福團體使用，只要符合相關規定，同樣可申請免徵牌照稅。