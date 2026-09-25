遺產管理人 申報期限可延長

遺產管理人注意，遺產稅原則上須在法院選任遺產管理人之日起六個月內申報，但實務上清理死者債務的公示催告期間至少一年，中間可能出現時間差，若來不及在期限內確認債務，應在原申報期限屆滿前主動申請延期，最晚可延至公示催告期滿後一個月內申報。

財政部台北國稅局說明，被繼承人死亡後如果留有財產，卻沒有遺囑執行人及繼承人，例如繼承人均拋棄繼承，稽徵機關或其他利害關係人可依法向法院聲請選任遺產管理人。遺產管理人確定後，遺產稅申報期限就從法院選任日起算六個月。

遺產管理人清查死者生前留下債務，須聲請法院辦理公示催告，只要已向法院聲請公示催告，就可在原本六個月申報期限屆滿前申請延期，延至公示催告期間屆滿後一個月內申報遺產稅。

舉例來說，小花（化名）2025年10月20日死亡，繼承人全部拋棄繼承，法院於2026年1月15日選任小宇（化名）為遺產管理人，原本遺產稅申報期限為六個月，即2026年7月15日。

小宇之後於同年3月20日刊登公示催告，給予債權人一年三個月申報債權，直到2027年6月20日才期滿。由於已超過原本遺產稅申報期限，小宇須在2026年7月15日（原申報期限）前先向國稅局申請延期，獲准後最晚可在公示催告期滿後一個月，也就是2027年7月20日前完成遺產稅申報。