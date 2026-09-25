特別盈餘公積抵稅 留意限制

公開發行公司提列特別盈餘公積，可在申報未分配盈餘時，列為減除項目，不過應留意相關限制。財政部北區國稅局提醒，企業應檢視依法應提列與過去已提列的特別盈餘公積，若先前已提列，原則上只能就不足差額補提，超額提列部分，將無法列為未分配盈餘減除項目。

依《所得稅法》規定，公開發行公司依《證券交易法》第41條第1項，由主管機關命令從當年度盈餘提列的特別盈餘公積，可列為計算未分配盈餘時的減除項目。也就是說，公司依法必須保留、不能分配給股東的部分，在計算未分配盈餘時，可依法減除。

特別盈餘公積提列規則

不過，企業實際能減除多少，仍須回到金管會對特別盈餘公積的提列規定。為維持公發公司財務健全與穩定，依規定，公發公司分派可分配盈餘時，如果當期出現帳列「其他權益減項淨額」，應從當期稅後淨利，加計稅後淨利以外項目計入當期未分配盈餘的數額中，提列相同數額的特別盈餘公積。

如果公司過去已依規定提列特別盈餘公積，就不能重新全額提列，而是要比較已提列數額與應提列數額，僅就不足的差額補提；如果原本累積的特別盈餘公積已經達到應提列金額，就不須再提列。若自行超額提列，超額部分將不能列為減項。

舉例來說，一家公司2022年底其他權益為負10億元，2023年底擴大至負15億元，公司申報2023年度未分配盈餘時，因其他權益減項增加5億元，因此提列5億元特別盈餘公積，並全數列為未分配盈餘減除項目。

不過，國稅局查核發現，該公司當年度原本已提列13億元特別盈餘公積，對照應提列的15億元，實際只差2億元，因此依法只能再補提2億元。公司另外提列的3億元屬於超額提列，不能作為未分配盈餘減除項目，最終遭國稅局調整補稅。

國稅局提醒，公開發行公司申報未分配盈餘時，不能只看當年度其他權益減項變化，還要一併確認過去已提列的特別盈餘公積，正確計算可減除金額，以免因超額列報遭調整補稅。