像聊天一樣輕鬆 北市導入「納保AI助理」破解艱澀稅務法令

民眾常被艱澀的稅務法令文字困住，台北市稅捐處官網「納稅者權利保護專區」全面改版上線，首度導入「納保AI助理」，讓稅務資訊查詢變得像聊天一樣輕鬆，使用日常用語，就能快速查詢納保資訊，保障稅務權益。

北市稅捐處表示，這次改版是從民眾實際使用情境重新設計，優化導覽動線，整合納保法令、申請管道、納保官資訊及常見問答，搭配宣導短片或漫畫等多元方式呈現，讓原本生硬稅務資訊更容易查找、理解與運用。

稅捐處指出，改版最大亮點就是新上線的「納保AI助理」，讓民眾使用日常用語就能快速查詢納保資訊，輕鬆保障自己的稅務權益。民眾可直接詢問納保AI助理「哪些情況可以找納保官？如何申請？」、「房屋稅、地價稅、契稅有爭議怎麼辦？」、「如何申請復查或行政救濟？」等問題。

另外，也可詢問地方稅相關權益、優惠規定，AI助理亦會依官方資料，即時整理提供房屋稅、地價稅、土地增值稅等地方稅資訊，並提供資料來源，方便民眾進一步查證。

稅捐處表示，「納保AI助理」讓民眾遇到稅務疑問時，不必在繁複的法令中自己摸索，協助快速掌握基本資訊；如果遇到具體稅捐爭議，需要進一步協助，可以到納保專區，查詢本處納保官聯絡方式，由納保官親自提供溝通協調、申訴陳情及行政救濟諮詢協助，讓「線上查詢」與「真人服務」相互搭配，共同守護納稅者權益。

稅捐處也提醒，保護個資很重要，「納保AI助理」使用NotebookLM系統，連結後須登入Google帳號，使用時請勿輸入姓名、身分證統一編號、電話、地址、稅籍資料或其他個人及案件敏感資訊。

沒有Google帳號或對資訊安全有所疑慮的民眾，也可下載「台北市稅捐處－納保AI助理資料來源」，直接查閱官方資料。「納保AI助理」可提供一般資訊查詢，但不能取代正式法令、行政處分或個案判斷；申請納保官協助，也不會停止或延長復查、訴願或行政訴訟等法定救濟期間。如對行政處分不服，仍應依處分文書所載方式及法定期限提出救濟，以免影響自身權益。