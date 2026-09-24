老爸留下的農地被共有人賣掉！他遭補稅200萬提訴願也沒用

繼承農地原本可享遺產稅優惠，但要小心，即使不是自己主動賣地，只要在5年列管期間內，農地因其他共有人依《土地法》第34條之1出售，導致所有權一併移轉給第三人，仍可能被追回原本免徵的遺產稅；即使新地主買下後繼續作農業使用，也無法保住原本的免稅優惠。

依《遺產及贈與稅法》規定，遺產中的農業用地及地上農作物，在符合農業使用等條件下由繼承人承受，可將土地及農作物價值全數自遺產總額中扣除。不過，繼承人自承受日起5年內，原則上必須持續作農業使用，否則可能被追繳原本免徵的遺產稅。

就有一名小林（化名），他的父親於2018年底過世，留下桃園一筆農地持分，價值約994萬元。小林申報遺產稅時，該筆農地符合農地農用規定，因此獲准全數自遺產總額扣除，並自繼承日起列管5年。

不料列管期間內，該筆農地其他5名共有人持分已超過三分之二，依《土地法》第34條之1規定出售整筆土地。小林並未主動出售自己的持分，但最終土地仍在2021年移轉給第三人，他的持分可取得價款扣除相關費用後約1,735萬元，並依法辦理提存。

國稅局發現後，要求小林在期限內回復所有權登記，並繼續作農業使用，但小林表示已無法辦理。國稅局因此認定不再符合農地免徵遺產稅條件，追繳遺產稅約199萬元。

小林不服，主張土地並非由自己出售，而是其他多數共有人依法處分，他事前無法阻止、事後也無法撤銷買賣；且土地出售後如果新地主仍繼續作農業使用，也沒有違反鼓勵農地農用的政策目的，因此不應追回遺產稅。

不過，財政部認為，農地免徵遺產稅的條件，不只看土地客觀上是否仍作農業使用，還要求「承受農地的繼承人」在承受後5年內繼續作農業使用。一旦土地所有權移轉給非繼承人的第三人，小林已喪失土地所有權及相關權能，就無法再符合持續農用5年的要求。

因此，即使土地不是小林主動出售，甚至新地主取得土地後仍繼續農用、能提出農用證明，也無法維持原本的免稅資格。現行規定對列管期間內所有權移轉的例外有限，例如承受人死亡或土地被徵收等；本案因其他共有人依《土地法》第34條之1出售，並不屬於法定例外，財政部最終駁回訴願，維持追繳約199萬元遺產稅。