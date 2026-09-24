六月初一稱「全額完稅」 中區國稅局：無此情事

知名伴手禮「六月初一」捲入中區國稅局貪瀆弊案，檢方起訴內容指向八結國際、六月初一涉嫌透過虛增成本費用，逃漏營利事業所得稅。對於業者稱「日前經主管機關正式確認程序合法合規、全額完稅」，財政部中區國稅局發聲明否認，強調「尚無」業者所稱情事，後續將依檢方起訴內容及相關事證另案依法核處。

中區國稅局表示，八結國際及六月初一的營利事業所得稅案件，近期因司法偵辦，國稅局均全力配合司法調查，目前台中地檢署已偵查終結並提起公訴。

針對後續稅務處理，中區國稅局指出，將依檢察官起訴內容及相關事證，另案依法核處。至於八結國際及六月初一所稱「日前經主管機關正式確認程序合法合規、全額完稅」，國稅局則明確表示，並無此事。

依檢方起訴內容，林姓會計師涉嫌利用會計專業，協助八結國際、六月初一虛增成本費用，涉及逃漏營利事業所得稅合計8,747萬餘元。由於案件目前已進入司法程序，相關刑事責任仍待法院審理；至於實際應補稅額及後續稅務處分，則有待國稅局依起訴事證另案核處。