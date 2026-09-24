聽新聞
0:00 / 0:00
營業用車牌照稅 10月開徵
賦稅署昨（23）日表示，今年營業用車輛下期使用牌照稅將於10月1日開徵，全國開徵車輛數約29.6萬輛，開徵稅額12.4億元，分別年減0.46％、0.97％，主因配合能源轉型，業者陸續將營業用車汰換為電動車，或購買低排氣量節能車款，使應稅車輛數與稅額同步下降。
財部表示，六都營業用車輛下期使用牌照稅開徵車輛計25.8萬輛，開徵稅額10.1億元，占全國開徵車輛數比率87.5%，開徵稅額比率81.1％。
其中台北市開徵車輛數14.2萬輛，開徵稅額4.1億元，車輛數、稅額皆居六都之冠，且營業用大、小客車及營業用貨車車輛數及稅額都以台北市最多，另營業用曳引車之車輛數及稅額則以高雄市最多。
賦稅署提醒，今年營業用車輛下期使用牌照稅將於10月1日開徵，繳納期間至11月2日，請納稅人務必於期限內繳納。自用車輛牌照稅每年4月1日開徵，營業用車輛則於每年4月及10月分上、下二期開徵。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。