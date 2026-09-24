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法定空地 不能免地價稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

土地長期無償給附近居民當道路使用，就能免繳地價稅嗎？新竹市稅務局表示，道路用地要申請地價稅減免，除了須實際無償供公眾通行，也不能屬於建造房屋依法應保留的法定空地

不過，若法定空地經分割後符合條件，或後來變更為公共設施保留地的道路用地，仍有機會申請減免。

有民眾持有約50坪土地，自1981年起就供附近居民通行，但因土地屬於建造房屋應保留的法定空地，因此多年來仍須繳納地價稅。

稅務局表示，如果遇到類似情況，民眾可先向建築主管機關確認，土地能否辦理法定空地分割。

部分土地雖原本屬於建築基地內的私設通路，但如果超過依法應保留的法定空地面積，經主管機關同意分割並取得相關證明，分割後已不屬於應保留的法定空地，且確實無償供公眾通行，就可依個案申請減免地價稅。

地價稅 土地 空地

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