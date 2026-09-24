聽新聞
0:00 / 0:00
法定空地 不能免地價稅
土地長期無償給附近居民當道路使用，就能免繳地價稅嗎？新竹市稅務局表示，道路用地要申請地價稅減免，除了須實際無償供公眾通行，也不能屬於建造房屋依法應保留的法定空地。
不過，若法定空地經分割後符合條件，或後來變更為公共設施保留地的道路用地，仍有機會申請減免。
有民眾持有約50坪土地，自1981年起就供附近居民通行，但因土地屬於建造房屋應保留的法定空地，因此多年來仍須繳納地價稅。
稅務局表示，如果遇到類似情況，民眾可先向建築主管機關確認，土地能否辦理法定空地分割。
部分土地雖原本屬於建築基地內的私設通路，但如果超過依法應保留的法定空地面積，經主管機關同意分割並取得相關證明，分割後已不屬於應保留的法定空地，且確實無償供公眾通行，就可依個案申請減免地價稅。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。