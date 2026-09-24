催債存證函遭退回 可列呆帳

財政部台北國稅局表示，企業碰到客戶欠款收不回來，在催收債權、寄出存證函後，如果遭對方拒收，應以郵局實際退回存證函的年度列報呆帳損失，而不是寄出存證函的年度。

依「營利事業所得稅查核準則規定」，企業債權逾期兩年，經催收後仍未能收回本金或利息，只要取得郵政事業已送達的存證函，或以拒收、人已亡故為由退回的存證函，以及向法院訴追的催收證明等，就可視為實際發生呆帳損失。

不過，國稅局提醒，如果企業寄出的存證函遭到拒收，寄出及退回時間剛好跨年度，就要特別留意呆帳究竟應在哪一年認列。

舉例來說，甲公司辦理2023年度營利事業所得稅結算申報時，列報1,000萬元呆帳損失。經查，這筆款項是甲公司2021年6月銷售貨物給乙公司的應收帳款，由於遲遲未獲清償，甲公司直到2023年12月才寄發存證函催收。

不過，這封存證函直到2024年1月才因乙公司拒收，由郵局退回。依規定，企業取得以拒收為由退回的存證函，並能提出相關債權證明文件，經國稅局查核屬實後，應以存證函實際退回的年度作為呆帳損失列報年度。

因此，這筆1,000萬元呆帳應列在2024年度，而非2023年度。國稅局最終剔除甲公司2023年度列報的1,000萬元呆帳損失，並補徵200萬元稅額。

國稅局提醒，企業若有逾期兩年的債權催收未果，除了要保存存證函及債權相關證明，也應確認存證函實際退回時間。尤其年底寄發存證函時，如果跨年才遭退回，呆帳損失也必須等到退回年度才能列報，以免因年度錯誤遭剔除補稅。