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115年營業用車輛下期使用牌照稅開徵逾29萬輛 六都占比87.5％

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
財政部賦稅署23日表示，今年營業用車輛下期使用牌照稅將於10月1日開徵。示意圖／Ingimage
財政部賦稅署23日表示，今年營業用車輛下期使用牌照稅將於10月1日開徵。示意圖／Ingimage

財政部賦稅署23日表示，今年營業用車輛下期使用牌照稅將於10月1日開徵。經統計全國開徵車輛數計29萬6,118輛，開徵稅額12億4,609萬元，相較於去年分別減少0.46％、0.97％。主要是因配合國家能源轉型政策，陸續將營業用車輛汰換為享有免稅優惠的電動車，加上業者汰換車輛時偏好購買低排氣量節能車款，導致應稅車輛數與稅額同步下降。

財政部說明，六都營業用車輛下期使用牌照稅開徵車輛數計25萬8,960輛，開徵稅額10億1,003萬元，占全國開徵車輛數比率87.5%，開徵稅額比率81.1％。

其中台北市開徵車輛數14萬2,059輛，開徵稅額4億1,884萬元，分別占全國開徵車輛數比率48％及開徵稅額比率33.6％，開徵車輛數與開徵稅額皆居六都之冠，且營業用大、小客車及營業用貨車之車輛數及稅額均以台北市最多，另營業用曳引車之車輛數及稅額則以高雄市最多。其餘非六都縣市開徵車輛數3萬7,158輛，開徵稅額2億3,606萬元，占全國開徵車輛數比率12.5％，開徵稅額比率18.9％。

今年營業用車輛下期使用牌照稅將於今年10月1日開徵，繳納期間原自10月1日至同月31日止，繳納期間末日適逢假日，截止日順延至11月2日，請納稅義務人於期限內繳納。

財政部賦稅署說明，自用車輛使用牌照稅於每年4月1日開徵，營業用車輛（可從行車執照分辨自用或營業用）則於每年4月及10月分上、下二期開徵。今年營業用車輛下期使用牌照稅繳款書，近日各地方稅稽徵機關將郵寄納稅義務人，未接獲繳款書或對稅額有疑問者，可向車籍所在地地方稅稽徵機關或其派駐監理機關服務櫃檯申請補發或查詢。

牌照稅 六都 財政部 免稅

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