幫妻付200萬元醫藥費算借款？他曬刷卡紀錄 想從遺產扣除遭拒

夫妻之間互相轉帳、代墊醫療費很常見，但如果其中一方過世，過去幫忙支付的錢，能不能主張是「借款」，列為死者生前未償債務，進一步從遺產總額中扣除？就有一名丈夫在妻子過世後，主張多年來曾陸續匯款給妻子，還替妻子支付近200萬元醫療費，這些都是妻子欠他的錢，希望列入遺產稅未償債務扣除額。

這名男子的妻子於2022年7月過世，丈夫代表繼承人辦理遺產稅申報。國稅局原本核定遺產總額9,613萬餘元、遺產淨額2,673萬餘元，應納遺產稅267萬餘元。丈夫對其中多項核定結果不服，包括妻子生前是否積欠他債務。

丈夫主張，從2007年至2019年間，他曾從自己的銀行帳戶轉入妻子帳戶，或替妻子支付購車款，合計約1,203萬元，這些錢都是妻子向他借的。此外，2019年至2022年間，他又替妻子墊付約199萬元醫療費，因此認為自己對妻子具有債權。

不過，國稅局認為，夫妻間有資金往來，不代表一定存在借貸關係。要認定是借款，除了證明確實有金錢交付，也要證明雙方當時具有借貸的意思，包括借多少、如何還款等。

國稅局曾要求丈夫提出借貸金額、期間、還款方式及利息等證明，但丈夫表示，夫妻之間借錢通常只是口頭約定，並沒有詳細約定。國稅局因此認為，單憑夫妻間的轉帳紀錄，仍不足以證明這1,203萬元都是借款。

至於近200萬元醫療費，丈夫雖提出信用卡帳單，並標註醫院、藥局、醫療器材等135筆刷卡紀錄，但相關明細無法辨識實際就醫者及購買品項，因此無法證明全數都是替妻子支付。

更重要的是，依民法規定，夫妻互負扶養義務，而扶養範圍除了日常生活費用，也包括配偶生病時維持生活所需的醫療支出。因此，即使丈夫確實替妻子支付醫療費，也屬於履行夫妻間扶養義務的一部分，不能僅因費用由丈夫支付，就直接認定丈夫因此取得對妻子的債權。

依《遺產及贈與稅法》規定，被繼承人死亡前尚未清償的債務，如果具有確實證明，可以從遺產總額中扣除。不過，由於未償債務屬於減少遺產稅負的項目，納稅人必須負起舉證責任。

也就是說，夫妻之間即使有大筆轉帳或代墊支出，也不代表日後就能直接主張是借款。若要在另一半過世後，列為未償債務從遺產總額中扣除，仍須提出足以證明雙方確有借貸關係及債務尚未清償的相關資料，不能只靠轉帳紀錄或口頭約定。