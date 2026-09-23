快訊

打破60年慣例！川普高禮遇親迎習近平 對中鷹派受挫「這事成轉折點」

亞運男籃／男籃外籍教頭圖奇確定下課！籃協公告解除兵符

聽新聞
0:00 / 0:00

幫妻付200萬元醫藥費算借款？他曬刷卡紀錄 想從遺產扣除遭拒

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
民法規定，夫妻互負扶養義務，而扶養範圍除了日常生活費用，也包括配偶生病時維持生活所需的醫療支出。示意圖。聯合報系資料照
民法規定，夫妻互負扶養義務，而扶養範圍除了日常生活費用，也包括配偶生病時維持生活所需的醫療支出。示意圖。聯合報系資料照

夫妻之間互相轉帳、代墊醫療費很常見，但如果其中一方過世，過去幫忙支付的錢，能不能主張是「借款」，列為死者生前未償債務，進一步從遺產總額中扣除？就有一名丈夫在妻子過世後，主張多年來曾陸續匯款給妻子，還替妻子支付近200萬元醫療費，這些都是妻子欠他的錢，希望列入遺產稅未償債務扣除額。

這名男子的妻子於2022年7月過世，丈夫代表繼承人辦理遺產稅申報。國稅局原本核定遺產總額9,613萬餘元、遺產淨額2,673萬餘元，應納遺產稅267萬餘元。丈夫對其中多項核定結果不服，包括妻子生前是否積欠他債務。

丈夫主張，從2007年至2019年間，他曾從自己的銀行帳戶轉入妻子帳戶，或替妻子支付購車款，合計約1,203萬元，這些錢都是妻子向他借的。此外，2019年至2022年間，他又替妻子墊付約199萬元醫療費，因此認為自己對妻子具有債權。

不過，國稅局認為，夫妻間有資金往來，不代表一定存在借貸關係。要認定是借款，除了證明確實有金錢交付，也要證明雙方當時具有借貸的意思，包括借多少、如何還款等。

國稅局曾要求丈夫提出借貸金額、期間、還款方式及利息等證明，但丈夫表示，夫妻之間借錢通常只是口頭約定，並沒有詳細約定。國稅局因此認為，單憑夫妻間的轉帳紀錄，仍不足以證明這1,203萬元都是借款。

至於近200萬元醫療費，丈夫雖提出信用卡帳單，並標註醫院、藥局、醫療器材等135筆刷卡紀錄，但相關明細無法辨識實際就醫者及購買品項，因此無法證明全數都是替妻子支付。

更重要的是，依民法規定，夫妻互負扶養義務，而扶養範圍除了日常生活費用，也包括配偶生病時維持生活所需的醫療支出。因此，即使丈夫確實替妻子支付醫療費，也屬於履行夫妻間扶養義務的一部分，不能僅因費用由丈夫支付，就直接認定丈夫因此取得對妻子的債權。

依《遺產及贈與稅法》規定，被繼承人死亡前尚未清償的債務，如果具有確實證明，可以從遺產總額中扣除。不過，由於未償債務屬於減少遺產稅負的項目，納稅人必須負起舉證責任。

也就是說，夫妻之間即使有大筆轉帳或代墊支出，也不代表日後就能直接主張是借款。若要在另一半過世後，列為未償債務從遺產總額中扣除，仍須提出足以證明雙方確有借貸關係及債務尚未清償的相關資料，不能只靠轉帳紀錄或口頭約定。

遺產 國稅局 遺產稅 債務

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

富爸爸幫兒還500萬卡債 被稅局盯上還要再繳一筆25.6萬

生前二年贈與免稅 有條件

生前2年贈地 計稅有眉角

全是基本開銷？養兒育女22年竟非親生 電商老闆控妻「婚內轉走逾6千萬」

相關新聞

車子被朋友借走不還 牌照稅可以拒繳嗎？稅務局給答案

車子借給別人，對方到期不還，甚至鬧上法院，明明自己連車都開不到，使用牌照稅還是得照繳。台中稅務局提醒，車輛若遭他人占用，在法院判決確定前，原車主仍是使用牌照稅的納稅人，不能因為實際上沒有使用車輛，就把稅單擱著不繳。

富爸爸幫兒還500萬卡債 被稅局盯上還要再繳一筆25.6萬

父母幫子女繳信用卡費，也可能被視為贈與。日前一名父親拿自己的錢，替兒子償還500萬元信用卡費，卻沒有申報贈與稅，遭國稅局查獲後，不僅被補徵25.6萬元贈與稅，還因逾期未申報遭處罰鍰。

幫妻付200萬元醫藥費算借款？他曬刷卡紀錄 想從遺產扣除遭拒

夫妻之間互相轉帳、代墊醫療費很常見，但如果其中一方過世，過去幫忙支付的錢，能不能主張是「借款」，列為死者生前未償債務，進一步從遺產總額中扣除？就有一名丈夫在妻子過世後，主張多年來曾陸續匯款給妻子，還替妻子支付近200萬元醫療費，這些都是妻子欠他的錢，希望列入遺產稅未償債務扣除額。

爸爸不在就各立山頭？ 資誠籲企業傳承前建立四道防火牆

家族企業傳承不只要先想好財產怎麼分，一旦股權、公司資金與家族財產沒有事先劃清界線，甚至可能因婚姻財產爭議，讓原本安排好的接班布局生變。資誠從企業治理與婚姻財產兩大面向，提醒企業主應提早建立制度與防火牆，降低世代交替過程中的法律與經營風險。

生前2年贈地 計稅有眉角

被繼承人死亡前兩年內贈與特定親屬的土地，原則上都要併入遺產課稅，但土地已轉手或仍持有，計入遺產價值的算法有別。財政部高雄國稅局表示，若受贈人在被繼承人死亡前已將土地移轉給第三人，按「贈與時」公告土地現值計算；若土地仍在受贈人名下，則按「死亡時」公告土地現值計算。

高齡續保勞保 年金給付增

隨社會人口結構改變，許多勞工在年滿65歲後仍選擇留在職場打拚。為保障高齡勞工權益，勞動部昨（22）日表示，年滿65歲以上仍持續工作的勞工，可依《勞工保險條例》規定繼續參加勞保，可讓未來退休金「愈存愈多」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。