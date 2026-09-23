爸爸不在就各立山頭？ 資誠籲企業傳承前建立四道防火牆

家族企業傳承不只要先想好財產怎麼分，一旦股權、公司資金與家族財產沒有事先劃清界線，甚至可能因婚姻財產爭議，讓原本安排好的接班布局生變。資誠從企業治理與婚姻財產兩大面向，提醒企業主應提早建立制度與防火牆，降低世代交替過程中的法律與經營風險。

資誠日前舉辦「2026家族傳承法治高峰會」，副執行長暨普華商務法律事務所合夥律師許永欽表示，家族企業規劃傳承時，往往重視財產規劃，希望保障下一代生活，卻容易忽略風險預防，企業應從資訊、資源、財務及股權四大面向建立防火牆，清楚劃分企業與家族的界線。

許永欽指出，內線交易風險不一定發生在會議室，也可能出現在家族聚餐的餐桌上，例如不經意透露營收、併購等重大消息，就可能衍生內線交易問題；私人支出報公帳，或家族辦公室與公司資金混用，也可能踩到背信、侵占等法律紅線。

在資源與股權方面，上市公司與家族投資公司、基金會間若有交易，應落實資訊揭露、董事迴避、第三方鑑價及比價等程序。至於股權傳承，許永欽認為，台灣家族往往重視公平，但企業治理更講求效率，因此可考慮由具有經營能力的成員承接股權，其他家族成員則以現金或穩定收益工具照顧，並盡可能在第一代仍在世時完成布局。

許形容，許多家族企業容易出現「爸爸在，大家能團結；爸爸不在，各立山頭」的情況，若家族持股因繼承不斷分散，持股比率過低，也可能增加經營權受到市場派挑戰的風險。

除了企業內部治理，婚姻也可能成為傳承規劃中的變數。普華商務法律事務所家事與高齡權益服務主持律師賴芳玉指出，在台灣法定財產制下，婚姻關係消滅時，配偶可依法主張剩餘財產差額請求權，這項金錢債權可能對遺產中的資產聲請強制執行，包括原本透過遺囑指定給接班人的股權。

賴芳玉分享實務案例，有企業主生前透過遺囑將股權留給接班人，但再婚配偶之後主張高達數十億元的剩餘財產差額請求權，並聲請執行相關股權，使原先安排好的傳承計畫受到衝擊。

她指出，婚姻衝突背後常來自財產分配不均產生的相對剝奪感，一旦分配結果形成全有或全無，夫妻間的爭議甚至可能進一步延燒至企業稅務、聲譽及經營層面，從家庭問題擴大為企業危機。

針對婚姻財產風險，賴芳玉提出「台灣法加信託」的雙軌做法。首先，可透過適用台灣法律的婚前協議，事先約定家族既有資產的財產安排；其次，再將願意與配偶共享或附條件分配的財產放入信託，透過信託契約訂定受益權及財產歸屬方式。

相較傳統婚前協議，信託在財產安排上具有較大彈性，可依家族需求設定不同條件，例如保障下一代扶養、教育及生活所需，同時降低婚姻關係變動對企業股權傳承的影響。

資誠家族辦公室主持會計師洪連盛表示，現在的家族傳承已不只是單純把財產交給下一代，而是涉及公司法、證券交易法、稅法及婚姻法等不同領域。企業主應及早把接班計畫、股權架構、家族辦公室制度及婚姻財產安排放在同一套傳承策略中，透過制度降低世代交替過程中的不確定性。