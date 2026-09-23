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車子被朋友借走不還 牌照稅可以拒繳嗎？稅務局給答案

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
台中稅務局提醒，車輛若遭他人占用，在法院判決確定前，原車主仍是使用牌照稅的納稅人，不能因為實際上沒有使用車輛，就把稅單擱著不繳。示意圖／Ingimage
台中稅務局提醒，車輛若遭他人占用，在法院判決確定前，原車主仍是使用牌照稅的納稅人，不能因為實際上沒有使用車輛，就把稅單擱著不繳。示意圖／Ingimage

車子借給別人，對方到期不還，甚至鬧上法院，明明自己連車都開不到，使用牌照稅還是得照繳。台中稅務局提醒，車輛若遭他人占用，在法院判決確定前，原車主仍是使用牌照稅的納稅人，不能因為實際上沒有使用車輛，就把稅單擱著不繳。

不少車主碰到類似糾紛時，第一個疑問往往是「車子又不是我在開，為什麼稅還要我繳？」稅務局表示，依規定，使用牌照稅的納稅人為交通工具所有人或使用人，車輛即使遭到他人占用，也不能單憑實際使用狀況，就直接把牌照稅轉由占用車輛的人負擔。

關鍵在於法院判決是否已經確定。若車主因車輛遭侵占而提起訴訟，在判決確定以前，原車主仍須依法繳納使用牌照稅；待法院判決確定後，才能依判決結果認定由實際使用人負擔相關稅款。

舉例來說，小新因工作需要向好友風間借用自用小客車，雙方原本約定使用一段時間後就要歸還，沒想到期限到了，小新卻遲遲不還車。風間多次催討仍拿不回車輛，最後只能提起訴訟。

雖然這段期間車輛實際掌握在小新手上，也是由小新使用，但只要法院判決還沒有確定，風間仍須依法繳納使用牌照稅，不能因為車子不在自己手上就拒繳。

稅務局提醒，民眾若碰到借車不還、車輛遭他人占用等私權糾紛，應儘速透過法律途徑處理，以保障自身權益。尤其在法院判決確定前，仍應留意使用牌照稅繳納期限，避免原本只是車輛糾紛，又因未繳稅衍生其他問題。

牌照稅

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