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富爸爸幫兒還500萬卡債 被稅局盯上還要再繳一筆25.6萬

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
父母出資替子女償還貸款或債務，都可能涉及贈與稅。圖／取自Unsplash／Alexas_Fotos
父母出資替子女償還貸款或債務，都可能涉及贈與稅。圖／取自Unsplash／Alexas_Fotos

父母幫子女繳信用卡費，也可能被視為贈與。日前一名父親拿自己的錢，替兒子償還500萬元信用卡費，卻沒有申報贈與稅，遭國稅局查獲後，不僅被補徵25.6萬元贈與稅，還因逾期未申報遭處罰鍰。

台北國稅局表示，信用卡消費產生的卡費，屬於持卡人自己的債務。如果父母拿自己的錢，無償替子女償還信用卡費，等於替子女承擔債務，依《遺產及贈與稅法》規定，這筆錢會被視為父母對子女的贈與。

也就是說，父母替子女繳卡費並非一律要繳贈與稅，但代繳金額必須與當年度其他贈與合併計算，如果超過當年度贈與稅免稅額，就必須依法申報贈與稅。

舉例來說，大江（化名）2025年間從自己的銀行帳戶提領存款，替兒子小將償還積欠銀行的500萬元信用卡費，但沒有辦理贈與稅申報。

國稅局查獲後，通知大江限期補申報，但他逾期仍未申報。由於大江當年度沒有其他贈與，國稅局將代繳的500萬元卡費視為贈與，扣除當年度244萬元贈與稅免稅額後，以10%稅率計算，補徵贈與稅25.6萬元，並另外處以罰鍰。

國稅局提醒，不只信用卡費，父母如果出資替子女償還其他貸款或債務，也可能涉及贈與稅。若代償金額加上當年度其他贈與，合計超過贈與稅免稅額，就應依法辦理申報，以免事後遭查獲，不僅要補稅，還可能面臨處罰。

卡債 爸爸 國稅局

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