高齡續保勞保 年金給付增

被繼承人死亡前兩年內贈與特定親屬的土地，原則上都要併入遺產課稅，但土地已轉手或仍持有，計入遺產價值的算法有別。財政部高雄國稅局表示，若受贈人在被繼承人死亡前已將土地移轉給第三人，按「贈與時」公告土地現值計算；若土地仍在受贈人名下，則按「死亡時」公告土地現值計算。

2026-09-23 00:57