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高齡續保勞保 年金給付增

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導

隨社會人口結構改變，許多勞工在年滿65歲後仍選擇留在職場打拚。為保障高齡勞工權益，勞動部昨（22）日表示，年滿65歲以上仍持續工作的勞工，可依《勞工保險條例》規定繼續參加勞保，可讓未來退休金「愈存愈多」。

勞動部指出，高齡勞工繼續參加勞保期間，可享有三大實質保障。首先，加保期間持續享有勞保各項給付權益，如傷病給付、失能給付等。

其次，年資累積無上限，持續加保就能不斷累積年資，工作時間愈久、年資愈長，未來每月可領取的老年年金給付金額就會愈高。

第三，享有展延加給，若勞工選擇延後請領老年年金給付，還可享有「展延加給」。每延後一年請領，給付金額將加給4%，最高可加給至20%，有效提升退休後經濟保障。

勞工申請勞保老年給付，須符合法定年齡與年資規定外，依法應辦理「離職退保」手續，方能請領。

勞保 給付 年金

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