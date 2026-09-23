聽新聞
0:00 / 0:00
高齡續保勞保 年金給付增
隨社會人口結構改變，許多勞工在年滿65歲後仍選擇留在職場打拚。為保障高齡勞工權益，勞動部昨（22）日表示，年滿65歲以上仍持續工作的勞工，可依《勞工保險條例》規定繼續參加勞保，可讓未來退休金「愈存愈多」。
勞動部指出，高齡勞工繼續參加勞保期間，可享有三大實質保障。首先，加保期間持續享有勞保各項給付權益，如傷病給付、失能給付等。
其次，年資累積無上限，持續加保就能不斷累積年資，工作時間愈久、年資愈長，未來每月可領取的老年年金給付金額就會愈高。
第三，享有展延加給，若勞工選擇延後請領老年年金給付，還可享有「展延加給」。每延後一年請領，給付金額將加給4%，最高可加給至20%，有效提升退休後經濟保障。
勞工申請勞保老年給付，須符合法定年齡與年資規定外，依法應辦理「離職退保」手續，方能請領。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。