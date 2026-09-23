生前2年贈地 計稅有眉角

被繼承人死亡前兩年內贈與特定親屬的土地，原則上都要併入遺產課稅，但土地已轉手或仍持有，計入遺產價值的算法有別。財政部高雄國稅局表示，若受贈人在被繼承人死亡前已將土地移轉給第三人，按「贈與時」公告土地現值計算；若土地仍在受贈人名下，則按「死亡時」公告土地現值計算。

依《遺產及贈與稅法》規定，被繼承人死亡前兩年內，如果將財產贈與配偶、各順序繼承人及其配偶等特定親屬，死亡時仍視為被繼承人的遺產，須併入遺產總額課稅。

也就是說，父母生前將土地贈與子女，即使子女之後又將土地賣給第三人，只要屬於死亡前兩年內的贈與，仍可能要計入父母的遺產。差別在於，土地是否已經轉手，會影響遺產價值的計算時間點。

高雄國稅局指出，死亡前兩年內贈與的財產，原則上以被繼承人「死亡時」的時價計算。不過，如果贈與的是土地，且受贈人在被繼承人死亡前，已將土地移轉給第三人，為避免土增稅與遺產稅重複課稅，依財政部規定，改以「贈與時」公告土地現值計算。

舉例來說，假設父親2026年5月死亡，生前曾在2025年2月將A、B兩筆土地贈與兒子，當時公告土地現值分別為310萬元、334萬元。之後兒子在2025年12月將A土地出售給第三人，B土地則繼續留在自己名下。

父親去世時，A、B土地公告現值已分別上升至400萬元、420萬元。由於A土地已在父親死亡前轉手，因此不是按死亡時的400萬元計算，而是以贈與時公告土地現值310萬元計入遺產；B土地仍在兒子名下，則按父親死亡時公告土地現值420萬元計算。同樣是死亡前兩年內贈與子女的土地，已轉手看贈與時、仍持有看死亡時，兩者都要計入遺產，但計價基準不同。