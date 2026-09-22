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違法購買或攜帶類菸品入境 關務署：將加重處罰

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

財政部關務署22日說明，依據菸害防制法第15條第1項第2款規定，任何人不得製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告類菸品，例如電子煙，或其組合元件。其中，製造或輸入類菸品或其組合元件屬於違法供應鏈源頭，行政院為提高嚇阻不法效果，已通過菸害防制法部分條文修正草案，將違法製造、輸入行為之處罰提升為刑事罰，相關修正草案已送立法院審議。

關務署進一步指出，類菸品或其組合元件已遭濫用為新興毒品的吸食工具，對社會治安造成高度威脅。海關為配合行政院阻絕新興電子煙氾濫的政策目標，已預告修正「海關緝私案件減免處罰標準」第4條，增訂類菸品或其組合元件排除適用進口貨物完稅價格（出口貨物離岸價格）未逾新臺幣5,000元免處罰鍰規定。

另，同時研擬於「緝私案件裁罰金額或倍數參考表」增訂涉案貨物為類菸品或其組合元件之違章情形，並賦予較高之裁罰金額或倍數（將高於毒品或槍械、子彈、事業用爆炸物以外之一般管制物品），以徹底打擊這類貨物相關之私運、收買及逃避管制等不法行為。

關務署強調，海關將持續嚴格把關非法類菸品或其組合元件入境，並運用官方網站、社群媒體及入境大廳置放告示牌等方式多元宣導，提醒民眾注意。籲請民眾切勿因自用、餽贈或代購而違法購買或攜帶是類貨物入境，以免因違規遭受重罰。

關務署 電子煙 海關

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