民眾黨團新會期優先法案 所得稅法、就業保險法上榜

立法院第11屆第六會期將於29日開議，台灣民眾黨立法院黨團趕在中秋連假前，22日召開優先法案記者會。其中，有關財經法案的擬提修法項目，包括《所得稅法》、《性別平等工作法》、《就業保險法》、《老年農民福利津貼暫行條例》；同時也將審查2027年度中央政府總預算。

民眾黨團提出「減稅顧民生」，從房租、股利、長照、保險、婚育五大面向著手修正《所得稅法》。首先，因應房租連年上漲，在已有排富條款限制下，將房屋租金支出特別扣除額從現行18萬元調高至25萬，真正減輕租屋族負擔。

其次，股利及盈餘課稅新制自2018上路後，一直遭外界及審計部質疑高所得者享有較高減稅利益，民眾黨團擬採「分離課稅者改適用累進稅率」，落實所得稅重分配功能。第三，將長照特別扣除額，由每年18萬元調整至每年24萬元。

第四，據統計，30年來國人平均壽險支出漲幅逾 500%，但所得稅列舉扣除額從未調整，所以將保險費數額上限由2萬4千元增加為6萬元。第五，為健全產後女性健康復原與母嬰照顧品質，增列產後護理服務機構費用為列舉扣除額項目，每人每年以15萬元為限。

民眾黨團也提出《性別平等工作法》、《就業保險法》修法，擴大12歲以下兒童家長得申請增加親職假津貼、彈性工時、產假增加至14周，兼顧爸爸陪伴需求增加陪產假14日，以及新增親職假、親職教育假與家庭照顧假津貼為月薪的80%，發給期間延長至九個月來友善職場育兒環境。

此外，民眾黨團3月已提出《老年農民福利津貼暫行條例》第2條、第4條及第7條修正草案並逕付二讀，主張將老農津貼提高至每月1萬5千元。黨團主張建立每年滾動調整的檢討機制，並改採主計總處編製的「高齡家庭消費者物價指數」，讓津貼調整更符合老農真正的生活需求。

至於新會期也是預算會期，民眾黨團在預算審查案會如何選擇？幹事長洪毓祥表示，對於預算審查，民眾黨團立場始終一致，合理規模、用於重大政策的預算，黨團絕對支持；但若有超編、用途不合理、重複編列，或過去未達KPI卻仍繼續編列高額預算者，都會列為民眾黨團重點刪凍項目。