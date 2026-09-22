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法拍取得房地 要繳契稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

宜蘭縣稅務局提醒，民眾向法院標購取得土地及房屋，雖不用自行申報土增稅，但房屋契稅仍須自行辦理，應在取得法院核發建物不動產權利移轉證書之日起30日內申報，逾期可能被加徵怠報金。

稅務局表示，法院拍賣土地時，土增稅納稅義務人仍是原所有權人，應納稅款會依規定由法院代為扣繳，拍定人取得土地不動產權利移轉證書後，可直接辦理土地所有權登記，不必另外申報土增稅。

但房屋契稅須由取得房屋的新所有權人自行申報。拍定人應在取得建物不動產權利移轉證書之日起30日內完成報繳，之後才能辦理房屋過戶。若超過期限，每逾三日將加徵應納稅額1%的怠報金，最高以應納稅額為限，但不得超過1.5萬元。

法拍取得不動產有其計稅方式，稅務局指出，若土地及房屋拍定價款，分別低於公告土地現值及房屋評定標準價格，土增稅及契稅可以拍定價款作為計算基礎。

法拍 土增稅 稅款

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