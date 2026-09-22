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手足設籍 不適用自住優稅
彰化縣稅務局提醒，地價稅要適用自用住宅用地優惠稅率，在戶籍規定方面，須由地主本人、配偶、或直系親屬辦妥戶籍登記，若由兄弟姊妹設籍，因是旁系血親，就不符合要件，無法適用自住優惠稅率。
稅務局表示，土地要適用自用住宅用地優惠稅率課徵地價稅，除地上房屋不能出租或營業使用外，房屋須為土地所有權人本人、配偶或直系親屬所有，並由本人、配偶或直系親屬辦妥戶籍登記。兄弟姊妹雖是親屬，但在法律關係上屬於旁系親屬，仍無法申請按自用住宅用地稅率課徵地價稅。
至於房屋，未必要登記在地主本人名下。稅務局舉例，土地為本人所有、地上房屋為配偶所有，並由父母在該處辦妥戶籍登記，由於配偶及父母都符規定，只要土地沒出租或營業，且都市土地面積在300平方公尺內、非都市土地在700平方公尺內，就可申請適用優惠稅率。
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