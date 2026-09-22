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生前二年贈與免稅 有條件

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

被繼承人死亡前二年內，將財產贈與配偶、子女等特定親屬，原則上仍要併入遺產課稅。不過，財政部南區國稅局表示，如果贈與後雙方的配偶或親屬關係，在被繼承人死亡前已消滅，例如兒子與媳婦離婚，先前贈與媳婦的財產，就免再併入遺產總額課稅。

依《遺產及贈與稅法》第15條規定，被繼承人死亡前二年內，贈與配偶、依《民法》規定的各順序繼承人，以及各順序繼承人配偶的財產，視為被繼承人遺產，死亡後仍須併入遺產總額計算遺產稅

不過，是否需要併回遺產，還要看被繼承人死亡時，與受贈人之間的身分關係是否仍然存在。如果雙方原有的配偶或親屬關係，在被繼承人死亡前就已消滅，先前贈與的財產，就不必依這項規定併入遺產。

舉例來說，老陳在2026年9月1日死亡，他曾在2024年10月15日將一棟房屋贈與媳婦小美，但小美已在2025年6月1日與老陳的兒子阿明離婚。由於老陳死亡時，小美已不再是老陳的媳婦，不具「繼承人之配偶」身分，因此先前贈與小美的房屋，雖然發生在死亡前二年內，仍不用併入老陳的遺產總額課稅。

另一種情況是兒子比父親更早死亡。假設阿明在老陳之前過世，阿明與小美的配偶關係自阿明死亡時消滅；等到老陳死亡時，小美已非老陳各順序繼承人的配偶，因此老陳先前贈與小美的房屋，同樣不用併入遺產總額。

國稅局提醒，死亡前二年贈與財產，是否須併入遺產，除了確認贈與時間及對象，也要留意被繼承人死亡時，與受贈人之間的身分關係是否仍存在，釐清稅務申報規範，以保障自身權益。

免稅 國稅局 遺產稅

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