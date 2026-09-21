一個動作讓地價稅差5倍！9月22日最後一天快檢查

明明房子自己住，地價稅卻可能因為一個動作，從優惠稅率千分之2跳回一般用地稅率千分之10起跳，稅負至少相差5倍。想讓今年地價稅適用自用住宅用地優惠稅率，22日是最後申請期限；尤其曾為了孩子就學等因素把全家戶籍遷出的屋主，即使之後已把戶籍遷回，也別以為優惠稅率會自動恢復，仍須重新提出申請。

稅務局指出，自用住宅用地適用千分之2優惠稅率，一般用地則按千分之10至55累進稅率課徵。部分民眾房屋明明持續自住，收到地價稅單時卻發現稅額突然增加，問題往往就出在戶籍。

依規定，要適用自用住宅用地優惠稅率，土地所有權人本人、配偶或直系親屬，必須在該處辦妥戶籍登記。因此，如果家長為了孩子就學或其他原因，把全家戶籍全部遷出，即使實際上仍住在原本房屋，也會因為不符合設籍要件，被改按一般用地稅率課徵。

財稅局提醒，如果因故必須遷移戶籍，想繼續保有優惠稅率，至少要留下土地所有權人本人、配偶或直系親屬其中一人的戶籍。若全數遷出，原有自用住宅優惠資格就會受到影響。

最容易被漏掉的是，戶籍之後重新遷回，地價稅優惠並不會因此自動恢復。土地所有權人仍須重新申請，而且要在當年度地價稅開徵40日前完成。今年期限就是9月22日，逾期申請，只能等到明年才開始適用。

目前民眾辦理戶籍遷入也更方便，透過跨機關便民通報機制，在戶政事務所辦理遷入登記時，可主動向承辦人員表示要同步申請地價稅自用住宅用地優惠稅率，不必再另外跑一趟地方稅稽徵機關。

不過，設籍只是其中一項條件。財稅局指出，自用住宅用地還須符合「3要件、2限制」，包括土地所有權人本人、配偶或直系親屬設籍；土地沒有出租或營業；地上房屋為土地所有權人本人、配偶或直系親屬所有。

面積方面，都市土地以300平方公尺、約90.75坪為上限，非都市土地則不得超過700平方公尺、約211.75坪。原則上，土地所有權人與配偶及未成年受扶養親屬以一處為限；若供滿18歲直系親屬設籍居住，則不受一處限制。