綜所稅漏報 留意補繳時限

財政部高雄國稅局提醒，民眾若在所得稅申報期間過後，才發現有漏報或未申報所得情形，應把握補報補繳的黃金時刻，也就是在調查基準日前，就應完成自動補報補繳，才能加計利息免予處罰。

曾有納稅義務人以為，沒收到國稅局的調查函，就能主張自動補報補繳免罰。高雄國稅局解釋，稅捐稽徵機關調查課稅事實，除寄發調查函外，對於透過系統整合交查後所掌握的綜所稅資料，包含免稅額、扣除額及各類所得等，客觀上已明白足以確認納稅義務人課稅事實，得以公告方式進行，不會另行發函調查。

也就是說，民眾應先確認補報資料是否屬於公告已啟動調查的範圍。

國稅局表示，各地區國稅局會聯合將相關事實及調查基準日對外公告，並以「公告日」作為啟動調查的基準日。