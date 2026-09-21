聽新聞
0:00 / 0:00

綜所稅漏報 留意補繳時限

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部高雄國稅局提醒，民眾若在所得稅申報期間過後，才發現有漏報或未申報所得情形，應把握補報補繳的黃金時刻，也就是在調查基準日前，就應完成自動補報補繳，才能加計利息免予處罰。

曾有納稅義務人以為，沒收到國稅局的調查函，就能主張自動補報補繳免罰。高雄國稅局解釋，稅捐稽徵機關調查課稅事實，除寄發調查函外，對於透過系統整合交查後所掌握的綜所稅資料，包含免稅額、扣除額及各類所得等，客觀上已明白足以確認納稅義務人課稅事實，得以公告方式進行，不會另行發函調查。

也就是說，民眾應先確認補報資料是否屬於公告已啟動調查的範圍。

國稅局表示，各地區國稅局會聯合將相關事實及調查基準日對外公告，並以「公告日」作為啟動調查的基準日。

綜所稅 國稅局 納稅義務人

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

房貸利息列扣 留意三點

涉隱匿7億財產！資源回收站長欠稅逾2000萬 桃園分署聲請管收獲准

四國進口陶瓷面磚反傾銷稅將到期 財部啟動落日調查

長輩生前2年送女婿一棟房 女兒後來離婚要算回遺產嗎？

相關新聞

產創條例投資抵減營所稅 全職研發人員薪資可列投抵

財政部台北國稅局表示，企業申請適用《產業創新條例》研發支出投資抵減時，只有專門從事研究發展工作的全職人員，其薪資支出才能列入，若員工實際從事行政管理工作、或僅是兼職研發，就不算是研發支出投抵適用範圍。

新聞中的法律／干預股價的違法要件

近期一起「少年股神」股票操縱案傳出犯罪所得逾4,000萬元，引發市場對「主力進出」與一般散戶交易界線的關注。正常來說，股票買賣本身並不違法，但若透過人為手段刻意干預股價走勢，並具有拉抬股價、製造交易活絡假象或藉此獲利的不法意圖，就可能觸犯《證券交易法》操縱股價規定。

綜所稅漏報 留意補繳時限

財政部高雄國稅局提醒，民眾若在所得稅申報期間過後，才發現有漏報或未申報所得情形，應把握補報補繳的黃金時刻，也就是在調查基準日前，就應完成自動補報補繳，才能加計利息免予處罰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。