新聞中的法律／干預股價的違法要件

近期一起「少年股神」股票操縱案傳出犯罪所得逾4,000萬元，引發市場對「主力進出」與一般散戶交易界線的關注。正常來說，股票買賣本身並不違法，但若透過人為手段刻意干預股價走勢，並具有拉抬股價、製造交易活絡假象或藉此獲利的不法意圖，就可能觸犯《證券交易法》操縱股價規定。

判斷是否構成操縱股價，關鍵在於檢視交易行為是否具有「系統性、持續性」及操縱市場的主觀意圖。以近期案件常見模式來看，若行為人透過多名親友或名下公司，在短期間大量買進特定股票，推升股價後再迅速賣出獲利，若進一步勾稽資金流向、通聯紀錄及彼此關聯，就可能成為檢調認定操縱股價的重要依據。

檢調調查此類案件時，通常不會只看單一筆交易，而是拉長交易期間，檢視相關帳戶的資金來源與流向、買賣時間及價格，及交易人彼此間是否存在親友、公司或其他關係，藉此歸納是否存在固定且重複的操作模式，進一步判斷是否具拉抬股價等不法意圖。

金管會則透過市場監視機制，每個交易日掌握股票異常交易情形。若特定股票或帳戶反覆出現異常交易模式，例如股價快速拉抬後立即大量賣出，或多個關聯帳戶在時間、價格及數量上呈高度一致，相關異常就可能遭列入監視，必要時移送檢調調查。

依證交法第171條規定，操縱股價等重大違法行為，可處三年以上、十年以下有期徒刑，並得併科1,000萬元以上、2億元以下罰金；犯罪所得達1億元以上者，刑度更提高至七年以上有期徒刑。由於法定最低刑度達三年，一旦法院認定構成犯罪，原則上並非單純繳交罰金即可取代徒刑。

不過對一般投資人而言，追漲停、當沖或集中買進單一股票並不違法。投資人若基於自身對公司基本面、產業前景或股價判斷，依正常市場機制買賣，即使最後獲利，也不會僅因交易方式積極就構成操縱股價。真正法律風險在於是否出現刻意影響市場價格或交易量行為，及背後是否具操縱市場意圖。

隨著台股熱絡，網路上不少自稱「投資神人」的帳號。若僅單純分享個人對股票或市場走勢的分析，原則上不當然違法；但若以投資為名建立收費會員制度，提供具體投資建議，甚至替他人管理資金、代為買賣股票，就可能涉及《證券投資信託及顧問法》等規範。

其中，未經主管機關許可經營證券投資信託或顧問業務，依法可處五年以下有期徒刑，併科100萬元以上、5,000萬元以下罰金。

因此投資人若考慮委託他人代操，應先向金管會確認業者是否取得合法證券商、期貨商或投信投顧業務資格，切勿僅因網路上的獲利截圖、名人背書或「保證獲利」承諾，就將資金交給未經核准的個人或機構。

投資本身即具有市場風險，即使是合法業者提供投資服務，也不代表能保證獲利。投資人仍應審慎評估自身風險承受能力，對於宣稱「穩賺不賠」、「保證獲利」的投資話術，更應提高警覺，以免從投資獲利變成法律與財務雙重風險。（本文由司宇律法諮詢事務所所長林司涵口述，記者余弦妙採訪整理）