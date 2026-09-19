法律小白寫進繼承難題！高愛倫新書3個月4刷 13個真人故事揭財產拉扯

台灣少子化持續改寫家庭樣貌，新生兒人數面臨跌破10萬人大關，無子女家庭、單身與頂客族增加，也讓「身後財產究竟該留給誰？」成為愈來愈多人必須面對的課題。

暖心作家高愛倫在台中市大墩文化中心，舉辦新書《請允許我們身後財產自主》分享會，以「法律小白」的素人視角，從13則真人真事、市井小民的生命案例切入，談親情、金錢與遺產之間的現實拉扯。

由於適逢立法院三讀通過《民法》第1223條修正案、刪除兄弟姊妹特留分，也讓這場新書分享從個人的財產安排，延伸至少子化社會下的繼承制度與「身後自主」。

新書分享會邀請曾任台北地方法院法官、現為誠澈法律事務所律師的吳明蒼，以「在遺憾發生前，用法律築起安心守護」為題，解析遺囑及繼承實務，並由華巍藝術新聞創辦人暨藝術總監、壹元書院創辦人賴慕芬主持，從感性的真實故事與理性的法律實務雙軌切入。

高愛倫以「特別的錢，留給特別的人」為題。吳明蒼說，此次修法刪除的是兄弟姊妹的「特留分保障」，並非取消其法定繼承順位。換言之，如果沒有預立合法有效的遺囑，遺產仍可能依照法定繼承順位分配。

對沒有子女的夫妻、單身者、頂客族，以及關係穩定卻沒有婚姻關係的伴侶而言，如何在生前透過有效的法律安排表達自己的意願，仍是身後財產自主的重要一環。

吳明蒼進一步指出，自書遺囑是民眾最容易接觸的方式；重點就在「自書」，必須由立遺囑人親自書寫全文，若先以電腦打字、列印後再簽名，並不符合自書遺囑的法定方式，民眾千萬不要以為「有簽名就有效」。

高愛倫2025年6月出版第一本聚焦金錢與親密關係的《親密搶奪，誰在拿走你的錢》，上市5個月五刷、銷量突破萬冊；第二本專門領域作品《請允許我們身後財產自主》於2026年7月上市，目前已三刷、邁向第四刷。

從第一本討論「活著的時候，誰在拿走你的錢」，到第二本進一步追問「離開之後，誰來決定你的錢」，兩本作品也勾勒出高愛倫近年對親密關係、金錢與個人自主的持續觀察。

賴慕芬表示，法律處理的是制度，但每一場繼承背後，真正面對的都是人的關係。當少子化讓家庭規模縮小，單身、無子女及非典型家庭增加，過去被視為理所當然的財產傳承方式，也到了重新理解的時刻。

賴慕芬說，如何在血緣、家庭責任與個人意願之間取得平衡，不只是法律問題，也是台灣家庭結構改變後必須面對的新課題。

誠澈法律事務所律師吳明蒼提醒，自書遺囑重點在「自書」，須由立遺囑人親自書寫全文。業者提供