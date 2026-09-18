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四國進口陶瓷面磚反傾銷稅將到期 財部啟動落日調查

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
依規定，財政部須在公告啟動調查後6個月內完成傾銷調查。聯合報系資料照
依規定，財政部須在公告啟動調查後6個月內完成傾銷調查。聯合報系資料照

印度越南馬來西亞印尼進口陶瓷面磚的反傾銷稅即將在今年10月3日屆滿5年，是否繼續課徵將進入檢討。財政部18日公告啟動落日調查，將評估一旦停止課稅，是否可能再度出現傾銷，並對國內產業造成損害。

財政部關務署表示，我國自2021年10月4日起，對印度、越南、馬來西亞及印尼產製進口的陶瓷面磚課徵反傾銷稅，課徵期間至今年10月3日止，屆滿5年。

由於反傾銷稅即將到期，財政部今年3月4日公告，國內同類產品業者若認為有繼續課徵的必要，可在1個月內提出申請。原案申請人台灣陶瓷工業同業公會，以及冠軍建材等6家公司，已於4月2日提出繼續課徵申請。

關務署指出，根據業者提出的資料，有合理理由懷疑，如果停止課徵反傾銷稅，相關產品的傾銷及對國內產業造成的損害，可能持續或再度發生，因此決定啟動落日調查。

依規定，財政部須在公告啟動調查後6個月內完成傾銷調查，並將結果通知經濟部；經濟部則同步進行國內產業損害調查，並在接獲財政部通知後2個月內完成認定。

待經濟部完成產業損害認定後，財政部須在接獲通知翌日起10日內，將案件送交關稅稅率審議小組審議，最終決定是否繼續對印度、越南、馬來西亞及印尼進口陶瓷面磚課徵反傾銷稅。

反傾銷稅 印尼 財政部 關務署 馬來西亞 印度 越南 關稅

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