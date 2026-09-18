房屋稅自住優惠稅率別錯過 竹市稅務局提醒：須限期辦妥戶籍登記

房屋稅2.0新制針對自住房屋新增「辦竣戶籍登記」要件，新竹市稅務局提醒，房屋稅自住用優惠稅率為1%至1.2%，相較其他未作有效利用的非自住住家用房屋適用 2.6%至4.8%稅率，最高相差4倍之多。符合自住用房屋要件且尚未申請的房屋所有人，務必於明年3月22日前完成戶籍登記，並向稅務局提出申請，明年5月開徵的房屋稅才能適用優惠稅率。

市長高虹安表示，房屋稅 2.0新制上路後，自住房屋享有1%至1.2%的優惠稅率，對於未作有效利用的非自住住家用房屋則採較高稅率課徵，因此鼓勵多屋族釋出空屋，成為公益出租人或參與社會住宅（包租代管），亦可適用1.2%的優惠稅率，並享有綜合所得稅及地價稅等相關租稅優惠。

稅務局說明，「自住房屋」是指個人的住家用房屋，同時符合無出租或供營業使用、供本人、配偶或直系親屬實際居住使用，並於該屋「辦竣戶籍登記」，且本人、配偶及未成年子女全國合計3戶以內等條件，可享有1.2%自住稅率。若本人、配偶及未成年子女於全國合計僅持有1戶房屋，供自住且房屋現值在一定金額以下（新竹市2027年期為182萬5500元）者，更可適用1%全國單一自住優惠稅率，進一步減輕租稅負擔。

稅務局舉例，日前有民眾為申請自住房屋優惠稅率，特地前往戶政事務所辦理戶籍遷入，但經審核發現，遷入戶籍者為房屋所有人的「哥哥」。由於兄弟姊妹屬旁系親屬，並非房屋所有人本人、配偶或直系親屬，因此不符合自住房屋的認定條件。經稅務局主動輔導補正後，改由子女完成戶籍登記，才得以適用自住優惠稅率。

稅務局補充，符合自住用要件且尚未申請優惠稅率的民眾，可至稅務局網站( https://www.hcct.gov.tw )線上申辦，或以郵寄、傳真、臨櫃方式辦理。此外，房屋所有人本人於戶政機關辦理戶籍遷入時，可併同申請房屋稅適用自住稅率，一次辦妥，省時又便利。已申請核准且用途未變更、減免原因或事實未消滅者，後續年度免再重複申請。