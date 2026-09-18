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長輩生前2年送女婿一棟房 女兒後來離婚要算回遺產嗎？

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
長輩死亡前2年內贈與特定親屬的財產，原則上須併入遺產課稅，但若死亡前親屬關係已消滅，則可免併入遺產。示意圖。（取自pexels）
長輩死亡前2年內贈與特定親屬的財產，原則上須併入遺產課稅，但若死亡前親屬關係已消滅，則可免併入遺產。示意圖。（取自pexels）

被繼承人死亡前2年內，把財產贈與配偶、子女等法定繼承人及其配偶，原則上仍要視為遺產，併入遺產總額課稅。不過，南區國稅局提醒，如果被繼承人死亡前，雙方原有的親屬或配偶關係已經消滅，例如長輩送房給女婿後，女兒與女婿離婚，這筆財產就不用再併回遺產課稅。

南區國稅局表示，依《遺產及贈與稅法》第15條規定，被繼承人死亡前2年內，若將財產贈與配偶、《民法》規定各順序繼承人及其配偶，這些財產在被繼承人死亡時，仍視為其遺產，必須併入遺產總額申報。

不過，判斷關鍵在於，被繼承人死亡時，受贈人是否仍具有上述身分。如果在被繼承人死亡前，相關配偶或親屬關係已經消滅，先前贈與的財產便不用併入遺產。

舉例來說，爸爸阿明在2024年10月15日贈與女婿小華一棟房屋，之後女兒小美在2025年6月1日與小華離婚，阿明則於2026年9月1日死亡。由於阿明死亡時，小華已不是其女兒的配偶，因此阿明先前贈與小華的房屋，不必併入阿明的遺產總額課稅。

國稅局進一步說明，如果不是離婚，而是女兒小美先於爸爸阿明死亡，結果也相同。因小美死亡後，她與小華的配偶關係即告消滅，因此阿明死亡時，小華已不再是法定繼承人的配偶，阿明先前贈與小華的房屋，同樣不用併入遺產總額課稅。

遺產 長輩 女婿 離婚 國稅局 贈與稅 民法

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