稅收亮眼 地方「超徵紅包」有影

「新版財劃法」適用首年，財政部國庫署昨（17）日表示，今年度中央統籌分配稅款截至8月底累計實收6,463億元，較全年原估收入8,841億元，已達標73.1％，受惠於稅收亮眼，執行進度高於去年同期，整體執行情形優於預期。

外界關注，今年地方政府是否還有統籌款「超徵紅包」？官員透露，可以「樂觀期待」。

中央普通統籌分配稅款會依據每年通知分配金額，按12個月平均發放給地方政府，而若當年度稅收執行情況良好，相關稅源超過預算數，財政部會在隔年1月撥付「第13次」，時間點通常落在農曆春節前，成為地方政府期待的「統籌稅款紅包」。

依財劃法規定，中央統籌分配稅款來源，包括所得稅總收入11％、貨物稅總收入10％，以及營業稅總收入扣除稽徵經費1.5％及依法提撥統一發票給獎獎金3％後的全數營業稅收入。

今年為首度適用「新版財劃法」。財政部國庫署表示，今年截至8月底，中央統籌分配稅款累計實收6,463億元，已達全年原估收入8,841億元的73.1％。

其中所得稅及營業稅達成率分別達70.2％及74.4％，貨物稅則為64.4％，皆比去年同期更高。

國庫署官員解釋，從今年前八月各稅目執行情形來看，「表現優於預期」，所得稅因去年企業獲利成長、扣繳稅額增加等因素，營業稅受惠於內需穩定，表現相對較佳，達成率都有七成；貨物稅預算達成率64％，也高於去年。

至於今年地方政府是否也機會領到「超徵紅包」，官員透露，今年依照達成率來看，超徵紅包可「樂觀期待」。

官員強調，統籌稅款的屬性是地方政府受分配的稅課收入，因此年度執行期間，會參酌稅款實際收入情形按月辦理撥付，但通知分配數仍以實際收入數為依據，在今年度12個月執行完畢後，將整理全年實際收入數。

如果實際收入數超過原先通知分配數（俗稱超徵），超出部分仍會按實際收入數撥付，國庫署將於明年1月中旬預算整理期結束後，針對實際收入數與已撥付數間差額辦理撥付。