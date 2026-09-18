夫妻相互贈與房屋 要繳契稅

夫妻相互贈與房屋，雖不用繳贈與稅，但不是全部的稅都免繳。新竹縣稅務局提醒，夫妻贈與房屋仍須依法申報並繳納契稅，別因夫妻贈與免稅的印象而漏報。

依《遺產及贈與稅法》規定，配偶相互贈與的財產，不計入贈與總額，因此夫妻間贈與房屋，原則上不必繳納贈與稅。

若贈與標的為土地，稅務局指出，《土地稅法》規定，可申請暫時不課土增稅，但之後這筆土地移轉給第三人，將合併夫妻持有期間全部漲價總數額來課徵土增稅。

至於契稅，依規定，不動產因買賣、承典、交換、贈與、分割或因占有而取得所有權，都應報繳契稅，即使是夫妻贈與，仍屬房屋所有權移轉，須依法申報契稅。

稅務局提醒，贈與房屋應在契約成立日起30日內申報契稅，若超過期限，每逾三天將加徵應納稅額1%的怠報金，最高以應納稅額為限，但不得超過1.5萬元。