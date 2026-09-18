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賣車未過戶 當心欠稅找上門

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

彰化縣稅務局提醒，車輛買賣光是簽讓渡書、把車交給對方還不夠，只要沒有向監理機關辦妥過戶，車籍資料仍登記在原車主名下，使用牌照稅仍會向原車主課徵，相關違章罰鍰也可能找上門。

稅務局表示，實務上常有車主出售汽、機車後，以為雙方簽妥讓渡同意書，並將車輛交給買方，就已完成買賣手續，直到之後收到使用牌照稅稅單或違章罰單，才發現車籍仍掛在自己名下。

關鍵在於，買賣雙方簽訂的讓渡同意書，只是新、舊車主間私人契約，不代表監理機關車籍登記已變更。只要沒有完成過戶，監理資料上的車主仍是賣方，原車主就會持續被課徵牌照稅；車輛若發生交通違規，也可能衍生違章罰鍰及責任歸屬問題。

因此民眾出售車輛時，不能只完成收錢、簽讓渡書及交車，還要確認已向監理機關辦妥過戶手續，才能避免後續爭議。

牌照稅 罰單 車主

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